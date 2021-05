„Klang und Farbe“ heißt das Fach, das von der Landesmusikschule Kirchdorf direkt in der Einrichtung Schön für besondere Menschen in Micheldorf angeboten wird.

KIRCHDORF, MICHELDORF. Künstlerisch interessierte Menschen mit Beeinträchtigungen nehmen in einem zweiwöchentlichen Rhythmus am Unterricht des Lehrers Manfred Schöller teil. Dabei werden unterschiedliche Themen mit verschiedenen Techniken erarbeitet. Am Ende eines Schuljahres steht jeweils eine Ausstellung. Nach dem coronabedingten Ausfall des Unterrichts – und damit auch der Ausstellung – im Vorjahr, konnten im Atelier in Schön nun die ersten Exponate des Projektes „Schilda Bilda“ im wieder aufgenommenen Unterricht fertiggestellt werden. Manfred Schöller hat seinen Schülern dazu ausgemusterte Verkehrsschilder als Grundlage geboten, die in einem kreativen Prozess mit kräftigen Farben und neuen Inhalten gestaltet wurden: so kamen die Schilder zu ihren Bildern.

Kulturstadtrat eröffnete Ausstellung in Kirchdorf

Vergangenen Donnerstag wurde „Schilda Bilda“ im Park des Schlosses Neupernstein in Kirchdorf von Musikschuldirektor Wolfgang Homar und Kulturstadtrat Ewald Breitwieser eröffnet. Die Eröffnung war ein ganz besonderer Moment, vor allem für die Künstler aus Schön, für die es die erste Gelegenheit nach langen Monaten mit besonders strengen Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Ansteckungen in der Pandemie war. „Ein schönerer Moment kann das garnicht sein, zu dem wir das erste Mal wieder unterwegs sind und Menschen treffen, und unsere Bilder herzeigen,“ schwärmte Christian Klein, einer der Protagonisten, der zwei der Schilder gestaltet hat. Kulturstadtrat Breitwieser hob bei der Eröffnung den Wert der agogischen und kreativen Arbeit besonders hervor. Auch für ihn ganz persönlich habe dieser sichtbare Ausdruck des Schaffens von Menschen mit Beeinträchtigungen eine große Bedeutung. Für diese gelungende Arbeit bedankte sich Breitwieser bei allen Beteiligten in Schön und in der Musikschule.

Jederzeit zugänglich, sind die „Schilda Bilda“ nun im Park der Musikschule zu sehen.

Kreativität als Bestandteil der Arbeit

Kreativ tätig werden zu können, bildet seit jeher einen elementaren Bestandteil in der gesamten Betreuungsarbeit von Schön für besondere Menschen. Dieses Selbstverständnis und Bewusstsein für künstlerisches Tun prägt in vielerlei Hinsicht die Alltagskultur der Einrichtung.

In der Zusammenarbeit mit der Landesmusikschule Kirchdorf an der Krems wurde das Unterrichtsfach Klang& Farbe in Schön etabliert. Dabei werden interessierte Menschen in zwei unterschiedlichen Ausprägungen des Fachs von LehrerInnen der Musikschule – vor Ort in Schön – unterrichtet: In einem musikalischen und in einem bildnerischen Zweig.