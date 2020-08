Am 17. August 2020, dem 10. Todestag von Bischof Richard Weberberger, wurde zum Dank für 50 Jahre Mission in Barreiras und zu Ehren des Klosterpatrons ein Dank- und Festgottesdienst im Stift Kremsmünster gefeiert.

KREMSMÜNSTER. Am Abend des 17. August fanden sich zahlreiche Gäste zur Festmesse in der Stiftskirche ein, unter ihnen Altbischof Maximilian Aichern, Landeshauptmann a.D. Josef Pühringer, Vertreter der Missionsstelle Linz, Verwandte von Bischof Richard Weberberger, ehemalige Missionare und EntwicklungshelferInnen, Schwestern aus Steinerkirchen und die Mitbrüder des Stiftes. Dank der technischen Hilfe von Pater Siegfried Eder wurde der Gottesdienst live über youtube mit Simultanübersetzung gestreamt. So konnte die Feier an mehr als 500 elektronischen Geräten miterlebt werden.

Während der Übertragung kamen etwa 50 sehr berührende Live-chats aus Barreiras, dankbar darüber, an diesem Gottesdienst teilhaben zu dürfen, vertraute Gesichter zu sehen und die Predigt von Christian Mayr, dem ehemaligen Generalvikar von Barreiras, zu hören. Um 19 Uhr Ortszeit (23 h MEZ) fand in Barreiras eine Gedenkmesse für Bischof Richard Weberberger statt, zelebriert von P. Manoel Aparecido da Silva, Administrator der Diözese Barreiras. Nur zwei weitere Priester konnten dabei sein, da alle Kirchen in Brasilien zur Zeit wegen Corona geschlossen sind.

Agape im Prälatenhof

In der Predigt betonte Christian Mayr – in Anlehnung an die Texte aus dem Buch der Weisheit und des Evangeliums vom Guten Hirten –, dass Bischof Richard als sehr weiser Hirte die Diözese mit großer Liebe und entschlossenem Einsatz für die Armen bis zuletzt geleitet hat.

Nach dem Besuch des Grabes am Klosterfriedhof waren die Gäste zur Agape in den Prälatenhof geladen, wo unter freiem Himmel noch Gelegenheit zu regem Austausch und schönen Begegnungen war, bis um 22 Uhr der einsetzende Regen das Fest beendete.

Am 18. August war das Fest des Klosterpatrons von Kremsmünster, des hl. Agapitus, das mit dem Gedenk- und Dankgottesdienst verbunden wurde. Bis Ende September ist im Stift Kremsmünster noch die Sonderausstellung „50 Jahre Mission in Barreiras“ zu sehen.

siehe auch: