Bei der Bezirkskonferenz am 3. März 2020 in Kirchdorf, bei der über 100 Delegierte und neben Landesrätin Birgit Gerstorfer und Landespräsident Heinz Hillinger viele weitere Ehrengäste anwesend waren, gab Edeltraud Guggi, die 15 Jahre lang den Pensionistenverband des Bezirkes Kirchdorf als Vorsitzende führte, diese Aufgabe an Erika Diensthuber weiter.

BEZIRK KIRCHDORF. In ihrer Funktion als Vorsitzende der Ortsgruppe Kremsmünster wird sie aber weiterhin mit viel Herzblut tätig sein. Edeltraud Guggi konnte während ihrer Funktion nicht nur knapp 600 Mitglieder dazugewinnen, sondern schaffte durch ihre Umsicht, sowie durch verantwortungsvolle und engagierte Arbeit, dass der Pensionistenverband im Bezirk Kirchdorf auf einem guten Fundament steht. Als Dank für ihre herausragende Arbeit wurde sie zur Bezirksehrenvorsitzenden ernannt.

Verantwortung für 17 Ortsgruppen

Für Erika Diensthuber, die nun als neue Bezirksvorsitzende die Verantwortung für 17 Ortsgruppen übernimmt, ist der Pensionistenverband nicht nur Anbieter von unvergesslichen Reisen, von Geselligkeit und Unterhaltung sowie eine Service- und Anlaufstelle, sondern eine äußerst wichtige und durchsetzungsstarke Interessensvertretung für das, was die Generation 50+ braucht und will.

„Eine Mitgliedschaft im Pensionistenverband trägt ganz entscheidend dazu bei, dass diese Generation gehört wird, denn je mehr Mitglieder unser Verband hat, umso stärker können wir in Verhandlungen auftreten, umso mehr unserer Forderungen können wir für die älteren Menschen durchsetzen“, betont Diensthuber. Sie stellt fest, dass Alter auch heute noch stigmatisiert wird, aber diese Generation nicht nur mitmachen und mitgestalten, sondern auch mitentscheiden will.

Abschließend warnt Diensthuber auch ganz eindringlich vor einem aufkommenden Generationenkonflikt, bei dem die "Senioren gegen die junge Generation ausgespielt" werden – dies würde zu einer Spaltung unserer Gesellschaft führen und niemandem weiterhelfen, denn für die Bewältigung von allem, was die Zukunft so bringt, wird es notwendig sein, dass Jung gemeinsam mit Alt an einem Strang zieht.