Am 20. Dezember 2019 fand die traditionelle Friedenslichtmesse der oö. Feuerwehrjugend in der Stiftskirche des Stiftes St. Florian statt. Heuer wurde sie von den Bezirken Gmunden und Kirchdorf/Krems gestaltet.

BEZIRK KIRCHDORF. Hier erhielten die Jugendgruppen aus Oberösterreich und eine Gruppe aus Dresden (Deutschland) das Friedenslicht, welches am Vortag im Landesstudio des ORF an die Feuerwehr übergeben wurde.

Im Anschluss an die Messe bedankte sich Landesfeuerwehrkommandant Landesbranddirektor Robert Mayer bei den Jugendlichen für die Teilnahme an der Messe. Weiters nutzte er den Anlass, um Günther Hartl vom ORF Oberösterreich für sein großartiges Engagement und die hervorragende Zusammenarbeit mit dem oberösterreichischen Landesfeuerwehrverband zu danken und überreichte ihm die "Große Florianehrenmedaille in Bronze".