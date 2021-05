Im Rahmen des BE-Unterrichts fertigten Schüler zwischen 11 bis 13 Jahren der Mittelschule Wartberg/Kr., der Mittelschule Kremsmünster sowie des Stiftsgymnasiums Kremsmünster Zeichnungen für den vom Lions Club Kremsmünster betreuten Wettbewerb an.

KREMSMÜNSTER. Das Thema des diesjährigen Wettbewerbs des Lionsclub Kremsmünster lautete „Frieden durch Hilfsbereitschaft“. In Österreich beteiligten sich insgesamt über 10.000 Schüler an diesem Wettbewerb. In den drei oben genannten Schulen wurden 223 Zeichnungen eingereicht.

Spende für Unterrichtsmaterialien

Der diesjährige Präsident Philipp Winkler-Ebner sowie der Zuständige für den Plakatwettbewerb Johann Neubauer überreichten Urkunden und Sachpreise an die Gewinner. Darüber hinaus erhielt jede Schule vom Lions Club Kremsmünster eine Spende zur Anschaffung von Unterrichtsmaterialien für Bildnerische Erziehung. Die drei Siegerplakate wurden zum Distriktwettbewerb (Oberösterreich und Steiermark) eingereicht.

MS Kremsmünster:

1.Platz: Saska BOBERIĆ

2. Platz: Rawan TAYARA

3. Platz: Anlinda ABDIJI

Stiftsgymnasium Kremsmünster:

1.Platz: Hanna REICHART

2. Platz: Nina ANGERER

3. Platz: Eva GUGGENBERGER