Für sein berufliches Engagement ist Karl Langeder kürzlich mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich geehrt worden.

NUSSBACH. Knapp 40 Jahre war der Nußbacher als Berater für Steuer- und Sozialfragen in der Bezirksbauernkammer Kirchdorf tätig. Er initiierte Projekte in der Schaf- und Ziegenhaltung, in der Photovoltaik und im Bereich Biogetreide. Bei der Verleihung im Steinernen Saal des Linzer Landhauses würdigte Landeshauptmann Thomas Stelzer diesen großen Innovationsgeist: „Aufgrund seiner großen Kompetenz konnte Karl Langeder vielen Bäuerinnen und Bauern in ihrer betrieblichen Weiterentwicklung erfolgreich zur Seite stehen.“