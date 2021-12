Eine handgeschriebene Karte oder ein Brief übermitteln mehr als nur den Text, denn zwischen den Zeilen steht: Hier hat sich jemand Zeit genommen. So wie Schnipselkritzlerin Katrin Limberger aus Micheldorf.



MICHELDORF. Zu Weihnachten denken wir gerne an jene Menschen, die nicht bei uns sein können. In diesem Jahr vielleicht sogar noch mehr. Mit dem Handy und mithilfe der sozialen Medien ist das Versenden von Weihnachtsgrüßen innerhalb von Sekunden möglich. Doch wann haben wir zuletzt eine echte, handgeschriebene Postkarte, einen handgeschriebenen Brief in Händen gehalten?

Handlettering

Blättert man durch aktuelle Zeitschriften, dann zeigt sich: Der Trend zum Selberschreiben, zur schönen Handschrift ist derzeit größer denn je. Bücher, Anleitungen, Materialien zum Handlettering, so heißt die Kunst der schönen Buchstaben, findet man praktisch an jeder Ecke. Immer wieder werden auch Workshops zum Erlernen angeboten. Das Schöne dabei: Es gibt unendlich viele Möglichkeiten - erlaubt ist, was gefällt.



In den Händen halten - sinnlich wahrnehmen

Katrin Limberger schreibt jedes Jahr achtzig bis neunzig Weihnachtskarten: "Dabei bin ich so konzentriert, dass andere Gedanken in den Hintergrund treten. Für mich ist es Psychohygiene." Sie verwendet Materialien, die man gerne angreift und die nicht alltäglich sind. Zum Beispiel handgeschöpftes Papier. "Eine Karte in die Hand zu nehmen, das Material zu fühlen, den Papiergeruch wahrzunehmen - das ist etwas völlig anderes als eine digitale Grußbotschaft - das lässt einen lächeln und nährt unsere Sinne. Ganz nach dem Motto der deutschen Puppenherstellerin Käthe Kruse: Die Hand geht dem Herzen nach, denn nur die Hand kann erzeugen, was durch die Hand wieder zum Herzen geht."

Es geht sich noch aus

Wer jetzt Lust bekommen hat, das Handlettering für die eigene Weihnachtspost auszuprobieren, kann gleich loslegen. Es geht sich noch aus bis Weihnachten. Man benötigt keine ausgefallenen Materialien oder Stifte. Mit einem Bleistift, Fineliner oder Filzstift ist man schon gut dabei.

Auf www.schnipselkritzler.shop gibt es Inspirationen für die individuell gestaltete Weihnachtspost.