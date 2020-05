Kreative Ideen für Maiandachten in der Pfarre Windischgarsten

In diesem Jahr waren 31 Maiandachten in der Pfarre Windischgarsten zum Thema „Maria und die Kirche“ geplant. Coronabedingt können diese beliebten Begegnungen in den Dörfern nicht abgehalten werden.



Pfarrer Dr. Gerhard M. Wagner hat daher die für die Vorbereitung zuständigen Familien und Arbeitskreise gebeten, selbst aktiv zu werden und im Rahmen der Möglichkeiten zu feiern. Bisher waren die Gruppen sehr kreativ und sind dieser Bitte zahlreich nachgekommen.

Besonders nachgefragt sind auch die anderen Angebote des aktiven Pfarrers: Der tägliche Rosenkranz um 20.30 Uhr mit spirituellen Gedanken und Musik, die an Sonn- und Feiertagen um 10.00 Uhr live übertragene Messe aus der Pfarrkirche Windischgarsten sowie die Zeilen der Ermunterung an die Bevölkerung täglich um 8.00 Uhr früh. Die Links dazu sind auf der Pfarrhomepage unter www.dioezese-linz.at/windischgarsten zu finden.

Am 23./24. Mai wird eine Beichtoffensive im Pfarrheim stattfinden, Pfarrer Dr. Wagner und P. Richard Pühringer werden für das Sakrament der Versöhnung anwesend sein.