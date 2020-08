Am Freitag, den 7. August besuchte ein Team des Pensionistenverbandes Oberösterreich den Bezirk Kirchdorf, um mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen

KIRCHDORF (sta). Beim Frischemarkt in der Kirchdorfer Fußgängerzone erkundigte sich Landespräsident Heinz Hillinger, wie die Generation 60+ die Coronakrise erlebt und was sie bewegt. Hillinger: "Gerade jetzt ist es wichtig, den Kontakt mit unseren Pensionisten zu stärken, um herauszufinden, wo der Schuh drückt und wie wir ihnen in dieser Krise am besten helfen können. Wir wissen von vielen Telefonaten währen des Shut Down, dass Einsamkeit schon ein großes Thema war und besonders jene, die nicht zu ihren Lieben ins Altenheim konnten, sehr gelitten haben und auch die Menschen in den Seniorenheimen oft nicht verstanden haben, was da passiert."

Landespräsident Hillinger betont, dass sozialer Kontakt ein wichtiger Bestandteil der Lebensqualität der älteren Generation ist. "Natürlich ist es wichtig, dass wir uns an von Experten empfohlene Maßnahmen halten, aber für den Pensionistenverband ist es klar, dass er die Pflicht hat, auch wieder Aktivitäten für seine Mitglieder anzubieten, um sie vor der Einsamkeit im Alter zu schützen."

Aktiv und selbstbestimmt

"Es ist so wichtig, dass die ältere Generation ihr Leben so lange wie möglich aktiv und selbstbestimmt führen kann und dabei kritisch bleibt gegenüber Maßnahmen, die für sie getroffen werden", betont Bezirksvorsitzende Erika Diensthuber.