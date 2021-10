Am 15. September hatte die Jugend der Freiwilligen Feuerwehr Rosenau am Hengstpass die Möglichkeit, in die Welt der Suchhundestaffel einzutauchen.



ROSENAU AM HENGSTPASS. Die Arbeit mit Suchhunden bezieht sich hier hauptsächlich darauf, vermisste Personen zu finden. Anhand des Geruchs kann jeder darauf trainierte Hund die gesuchte Person identifizieren.

"Wir trainieren ein- bis zweimal pro Woche, das ist sowohl für den Hund wichtig, aber schadet auch dem Herrchen nicht!"

Michael Stiedl, Spital am Pyhrn

Für die Trainer stand vor allem im Vordergrund, den Kindern, aber auch den erwachsenen Feuerwehr-Mitgliedern die Angst vor Hunden zu nehmen und die Arbeit der Rettungshunde zu veranschaulichen.

Die "Mantrailer" - so werden die Hunde genannt - werden im Durchschnitt ein- bis zweimal im Monat für einen Einsatz rekrutiert.

Weitere Termine stehen noch nicht fest

Wann es wieder Termine für weitere Übungen mit der Feuerwehr oder in Schulen geben wird, ist aufgrund der derzeitigen Covid-19-Situation noch unsicher. Aber der Österreichische Rettungsdienst ist bestrebt, in näherer Zukunft vermehrt Übungen mit Kindern und Jugendlichen durchzuführen.

365 Tage Bereitschaft