Mitte Dezember feiert Pater Gotthard Niedrist, Benediktiner von Kremsmünster, seinen 70. Geburtstag. Er ist Pfarrprovisor in Buchkirchen bei Wels und seit beinahe 35 Jahren Forstmeister des Forstamtes Kremsmünster.



KREMSMÜNSTER. Pater Gotthard Norbert Walter Niedrist wuchs gemeinsam mit acht Geschwistern in Eberstalzell auf. Ab 1963 besuchte er das Stiftsgymnasium Kremsmünster. In Salzburg studierte er anschließend Theologie und wurde im Juli 1977 zum Priester geweiht.

Studium der Forstwirtschaft

Von 1978 bis 1984 studierte Pater Gotthard Forstwirtschaft an der Hochschule für Bodenkultur in Wien und war dann drei Jahre lang Forstassistent bei Forstmeister Pater Oddo, bevor er 1987 die Staatsprüfung mit Befähigung zur Führung eines Forstbetriebes ablegte. "Als Forstmeister war es mir wichtig, alle durch die vielen Stürme verursachten Schäden wieder aufzuforsten, sodass der Waldboden wieder bestockt ist," sagt P. Gotthard.

Seit 2009 Pfarrprovisor in Buchkirchen bei Wels

Nach langjährigem Einsatz als Provisor der Expositur Scharnstein war Pater Gotthard später auch einige Jahre Subprior im Stift Kremsmünster und Verantwortlicher für Landwirtschaft, Hofgarten und Wäscherei. Seit 2009 ist er Pfarrprovisor von Buchkirchen bei Wels. Zu seinen Aufgaben in der Pfarre gehören neben der Seelsorge auch die Schul- und die Krankenpastoral.