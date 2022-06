Scharfe Früchtchen

Kolumbus brachte den „spanischen Pfeffer“ aus der neuen Welt mit. Die Pfefferkörner waren in Europa sehr begehrt und sprichwörtlich Gold wert. Heute haben die meist roten oder grünen Scharfmacher Einzug in die heimischen Gärten und Küchen gehalten: die Chilis. Auch bei den Riedern Franz Edlinger und Stefan Leumüller wurde eine feurige Leidenschaft für die scharfen Züchtungen geweckt.



Ried im Traunkreis: Die beiden ziehen mehr als 70 verschiedene Sorten mit klingenden Namen wie Habanero, Jalapeno, Trinidad Moruga Scorpion, Hungarian Black, Devils Tongue, 7 Pot, Komodo Dragon, Chiltepin und andere in verschiedenen Farben und Schärfegraden hoch. Edlinger beißt herzhaft in eine fruchtig schmeckende Charapita. „Die teuerste Chili der Welt“, weiß Leumüller, „ein Kilo dieser getrockneten Beeren kostet bis zu 20.000 Euro“. Sie sind so groß wie Pfefferkörner und müssen mühevoll per Hand gezupft werden. Mit der Carolina Reaper - seit 2013 als schärfste Chili der Welt im Buch der Rekorde - machte Leumüller schmerzhafte Erfahrungen: Beißende Schmerzen und Schweißausbrüche peinigten den Chili-Liebhaber. Der zweite Teil des Namens ist an Grim Reaper, den Sensenmann, angelehnt und sieht man sich eine Reaper-Schote genauer an, entdeckt man einen gefährlich aussehenden Stachel am unteren Ende der Chili, der an einen Skorpion erinnert.

Ring of Fire, and it burns, burns.

von diesem Johnny Cash Lied wissen auch Chili-Liebhaber zu singen. „Verantwortlich für die Schärfe ist das Capsaicin“, erklärt Leumüller, „je mehr davon ein Chili enthält, desto schärfer ist er“. „Die verschiedenen Sorten wurden gezielt so gezüchtet, dass das gewünschte Schärfe-Level erreicht wird“, beweist Leumüller sein Wissen. Beim Essen von deren scharfen Schoten werden Endorphine ausgeschüttet, die für Momente der Ekstase sorgen, dem „Pepper-High-Effekt“. Einen Schärfe-Kick hatte der Scharfesser Leumüller auch beim Verzehr der chilibelegten ‚Pizza Trauma‘ im Kroatien-Urlaub, inklusive Eintrag in der „Wall of Fame“ und „fire in the hole“ (Feuer im Loch) wenige Stunden nach der Mahlzeit.

Königin des Feuers – die gesunde Schärfe

„Chilis sind sehr gesund", erklärt Edlinger, „wer sie öfters in der Woche zu sich nimmt, reduziert sein Herzinfarktrisiko um 40%“. Beim scharfen Essen wirkt das Capsaicin wie ein Fettverbrenner. Durch das Schwitzen nach dem Essen von scharfen Chilis werden ordentlich Kalorien verbrannt. Chili regt aber nicht nur den Kreislauf an, die aphrodisierenden Früchtchen gelten auch als Garant für scharfe Nächte. Leumüller zeigt dazu passend ein Bild der erotischen Chilisorte „Peter Pepper“: Der perfekte Chili für einen feurigen Lover.

Was hilft gegen die Schärfe?

„Wer einmal zu viel des Guten erwischt hat, kann den Brand im Mund mit Milch löschen“, erklärt Edlinger, „keinesfalls Wasser trinken, das macht's nur noch schlimmer". Leumüllers Tipp: Unbedingt Handschuhe beim Verarbeiten tragen.

Chilis mögen es warm

Die Anzucht erfolgt in einem speziellen Anzuchtraum, wo die Pflanzen aus eigenen Samen gezogen werden. Freilandsorten werden nach den Eisheiligen gepflanzt. „Die Pflanzen müssen auf die Strapazen der Natur vorbereitet werden“, erläutert Leumüller, „der Wind könnte die Pflanzen anfangs umpusten“. Mit einem Ventilator werden sie bei der Aufzucht darauf „trainiert“. Die restlichen, meist sehr scharfen Sorten, kommen in ein Gewächshaus.

Regionale Scharfmacher

„Die meisten Chilis kommen aus fernen Ländern“, so die Rieder. Ihr Ziel ist es, dass ihre regionalen Chilis direkt vom Feld am nächsten Tag frisch im Geschäft landen. „Ein ehrliches Produkt aus Österreich, alles in Handarbeit, von der Saat bis zur Ernte“, lautet ihr Credo. Erhältlich sind die scharfen Beeren in verschiedenen Formen ab Hof und in ausgewählten Direktvermarktungsläden. Auch die gehobene Küche ist bereits an der Abnahme der Edelchili Charapita interessiert.

Infos unter: www.facebook.com/alpenchili.ried

oder bei Franz Edlinger: 0650 9118136