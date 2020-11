Nach dem ersten coronabedingten Lockdown im Frühling 2020 müssen die Gastronomiebetriebe nun erneut schließen – vorerst bis Ende November.

BEZIRK KIRCHDORF. Zahlreiche Gastronome der Region haben auf diese Maßnahme rasch reagiert und wieder auf Abhol- und Lieferservice umgestellt. Einige Beispiele aus dem Bezirk Kirchdorf haben wir hier zusammengestellt, die Liste wird laufend ergänzt.

Falls Sie auch einen Abholservice und/oder Zustellservice im Bezirk Kirchdorf kennen oder selbst anbieten, schreiben Sie uns an kirchdorf.red@bezirksrundschau.com!

STEYRTAL

Wirt zum Hochhaus, Steinbach an der Steyr:

Abholservice ab 13.11. Gekocht wird von Freitag, 17:00-20:00 Uhr, und Samstag bis Montag, von 11:00-14:00 Uhr. Telefonisch erreichbar unter 07257/7970 und 0664/35 34 191.



Wirt im Dorf, Molln:

Speisenabholung von 11 bis 13.30 Uhr, Bestellung unter 0664/28 38 880 oder 07584/40215, wirt-im-dorf.at

Konditorei Illecker, Molln:

Verkauf von Dienstag bis Freitag, 11 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 16 Uhr. Vorbestellungen von Mehlspeisen, Lebkuchen, Krapfen etc. unter 07584/2021. /www.konditorei-illecker.at

PYHRN-PRIEL-GEBIET



Sportrestaurant Hinterstoder:

Take-away-Service täglich von 12 bis 19 Uhr, Dienstag Ruhetag. Bestellungen unter Tel. 07564/20801

Gasthaus Bräuhaus, Windischgarsten:

Liefer- und Abholservice in den nächsten Wochen – telefonische Bestellung unter 0664/37 34 645 oder 07562/5251.



Gasthof Waldhof, Roßleithen:

Abholservice Freitag, Samstag und Sonntag. Bestellungen bis 20 Uhr des Vortages unter rosemarieberger@outlook.at oder Tel. 07562/8085. Abholung zwischen 11 und 14 Uhr.



Gasthaus Schinagl, Klaus:

Bestelltelefon: 0664/1217891

Restaurant Kerbl´s Küche, Roßleithen:

Abholservice ab 6. November, jeweils Mittwoch bis Freitag von 17 bis 19.30 Uhr sowie am Samstag und Sonntag mittags von 11.30 bis 13.30 Uhr und abends von 17 bis 19.30 Uhr. Bestellen per Mail oder Tel. an info@kerbls-kueche.at oder 07562/54139. kerbls-kueche.at



Restaurant Bar Q, Windischgarsten:

Abholung von Mi bis So 11:30 -14:00 und 17:00-19:30. Mindestens 30 Minuten vorher bestellen unter 06506106002 – Anruf oder WhatsApp. q-restaurant.at

Würstl Hütt´n, Windischgarsten:

Abholung von Montag bis Freitag, 8:30-13:00 Uhr( Mittagsmenü) sowie am Samstag, 11:00-13:00 Uhr. Bestellen unter Tel. 0676 77 33 434



Lanza´s Barissimo, Windischgarsten:

Speisen und Getränke zum Mitnehmen, täglich 12-14 und 17-20 Uhr. Hotline & WhatsApp: 0664/1592760, barissimo.at

Snäck Mäxx, Spital am Pyhrn:

Bestellungen von 11 bis 19 Uhr unter der Tel. 0664/1067163 möglich, Mittwoch Ruhetag.

Gasthaus Schwarzer Graf, Windischgarsten:

Von Donnerstag bis Sonntag, zwischen 10 und 11 Uhr, telefonisch bestellen unter Tel. 0676/5308871. Abholen zwischen 12 und 14 Uhr.

Dorfstüberl Vorderstoder:

Abholservice ab 3. November

KIRCHDORF & KREMSTAL





Dorfstub´n, Inzersdorf:

Ab 5. November Speisen zum Abholen, jeweils Donnerstag bis Montag, 11.30 bis 14 Uhr. Vorbestellung telefonisch unter 07582/83090 oder per Mail an neumair@dorfstubn.co.at

Gasthaus zum Schwarzen Grafen, Micheldorf:

Bestellmöglichkeit bis 10.30 Uhr unter Tel. 0676/6452225 oder ab 9 Uhr unter 07582/61160

Taverne in der Schön, Micheldorf:

Ab 5.11 Abholservice von Mittwoch - Sonntag, in der Zeit von 11 - 14 Uhr. Bestellen unter Tel. 07582/62 438

Wirtshaus Schöllhuber, Kirchdorf:

Kesselheiße zum Abholen jeden Donnerstag im November, von 8.30 bis 12 Uhr.

Pizzeria Toscanini, Kirchdorf:

Abholung Dienstag bis Sonntag, 16 bis 20 Uhr. Telefon: 07582 / 51688



De Caro, Kirchdorf:

Abholung und Lieferung Di-Fr 11.30-13.00 und 17.00-20.00, Sa 17.00-20.00. https://decaro.eatbu.com

Restaurant Elia, Kirchdorf:

Montag bis Sonntag, 11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 19.30 Uhr Abholservice. Bestellen unter Tel. 07582/61241



Tartuffel Bar-Restaurant, Kirchdorf:

A la carte- und Menüabholung von 11.30 bis 13.30 Uhr, abends a la carte Abholung von 17 bis 20 Uhr. Bestellungen telefonisch unter 07582/60562

Genuss- & Erlebnishof Mayr, Schlierbach:

Grillschmankerl (rechtzeitig) bestellen bei Georg Mayr, mit einer Facebook Nachricht, telefonisch oder via Whats app unter: 0650 815 68 02. Abholung jederzeit am Hof. genuss-erlebnishof.at

TIZ LOUNGE, Schlierbach:

Bestellungen nur telefonisch bis spätesten 10 Uhr unter der Tel.Nr. 0699/11031461. https://www.tiz-lounge.at/

KREMSMÜNSTER, PETTENBACH & UMGEBUNG

Gasthaus Hüthmayr, Kremsmünster:

regionale Schmankerl zum Abholen. Von Dienstag bis Freitag gibt‘s Mittagsmenü‘s und „a la Carte“ Spezialitäten“, Abholung auch Samstag und Sonntag möglich. Täglich von 11:30-13:30. Jedes 11. Gericht ist gratis. Eigenes Geschirr mitnehmen und 50 Cent sparen. gasthaus.huethmayr@gmail.com oder 0660/9404179

McDaniels, Kremsmünster:

Abholservice ab 11. November, Tel. 07583/20523, www.mcdaniels.rocks

Bierhotel Ranklleiten, Pettenbach:

Speisen zum Abholen gegen Vorbestellung unter order@ranklleiten.com oder ranklleiten.com



Take-away-Service bei Genussland-Partnern

Auch die neue Genussland-Homepage zeigt auf, welche Gasthäuser und Restaurants einen Take-away Service für den regionalen und saisonalen Genuss anbieten. Mit einer guten Flasche Bier, Most oder Wein aus dem Genussland Oberösterreich steht dem Festmahl zuhause nichts im Wege.

"Corona-Einkaufsservice" in Kirchdorf und Micheldorf



Die Stadtgemeinde Kirchdorf reaktiviert für alle Bürger, die einer Risikogruppe angehören, den Corona-Einkaufsdienst, der ihnen eine Hauszustellung von Lebensmittel, Medikamenten und dringend notwendigen Hygieneartikel sichert. Wer diesen Einkaufsservice in Anspruch nehmen möchte, ruft zwischen Montag und Freitag, 8 bis 12 Uhr, die Telefonnummer 07582/622 38-0 an und bestellt seinen Bedarf. Die Zustellung erfolgt am Nachmittag desselben Tages. Rezeptscheine werden abgeholt und das Medikament am nächsten Tag zugestellt.

www.kirchdorf.at

Auch die Marktgemeinde Micheldorf bietet einen derartigen Einkaufsservice an. Er besteht bis Ende November bzw. bis zur Aufhebung des Lockdowns. Bestellen kann man von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, unter der Tel. 07582/61250-0. Informationen gibt es dazu im Bürgerservice der Marktgemeinde und online auf micheldorf.at. Online gibt es auch weiterführende Infos zu Abhol- und Lieferservices von ortsansässigen (Gastronomie-)Betrieben.

Auswahl an Lieferdiensten



Staudingers Holzofenspezialitäten liefert ab einem Einkaufswert von 20 Euro Fleisch- und Wurstspezialitäten in Nußbach, Wartberg und Adlwang kostenlos aus. Bestellungen: Tel. 07587/8203 (8-12 Uhr) oder bestellung@holzofenspezialitäten.at. Nur Barzahlung möglich!

ADEG Höfer in Schlierbach bietet wieder Hauszustellung an:

Tour 1: Schlierbach

Tour 2: Oberschlierbach, Wartberg/Krems, Inzersdorf

Tour 3: Kirchdorf/Krems, Micheldorf

Bestellung bis am Liefertag 11:00 Uhr | Lieferzeiten: ab 12:00 Uhr

Ihre Bestellung wird automatisch zur nächstmöglichen Liefertour zugeteilt.

Infos dazu unter www.bschoad-binkerl.at/corona

Für Nussbach bietet ADEG WeigerstorferHauszustellung an.

Auch die Firma ADEG Edtbauer in Spital am Pyhrn bietet wieder einen Lieferservice an. Die Bestellungen sind unter der Tel. 07563/8017 am Vormittag möglich, nachmittags wird die Ware dann ausgeliefert.