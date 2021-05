Mit Stand 29. Mai 2021, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Kirchdorf 41 "aktive" Fälle von bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus.



BEZIRK KIRCHDORF. Während der vergangenen 24 Stunden wurden im Bezirk acht Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk beträgt aktuell 4.224. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt derzeit 42,1.

Achtung: Alle in diesem Beitrag ersichtlichen Daten werden von der Corona-Seite des Landes OÖ und aus den Presseaussendungen des Krisenstabs entnommen und von uns einmal täglich – immer morgens – aktualisiert. Das Land OÖ stellt hier jeweils drei mal täglich aktualisierte Zahlen zur Verfügung.

Neue Öffnungszeiten

Ab Montag, 19.4.2021, ändern sich die Öffnungszeiten des Teststandorts in Kremsmünster im Schloss Kremsegg, Kremsegger Straße 59, auf die folgenden: Montag 8-12 Uhr, Dienstag 8-12.30 und 13-16 Uhr sowie Donnerstag von 8 bis 12.30 und 13 bis 16 Uhr.

WEMS übernimmt Teststandort Micheldorf

Mit Samstag, 17. April, hat das Wiener Unternehmen WEMS den Teststandort im ehemaligen Raiffeisen-Gebäude in Micheldorf übernommen. Dadurch ändern sich dessen Öffnungszeiten von Montag bis Sonntag auf jeweils 8 bis 12.30 und 13 bis 17 Uhr.

Tests in Steinbach am Ziehberg

Eine Covid-19 Teststraße findet sich seit Kurzem auch in Steinbach am Ziehberg. Ab 10. Mai können sich die Bürger im Gemeindeamt kostenlos und ohne Anmeldung testen lassen. Mitzubringen sind die E-Card und ein Lichtbildausweis. Öffnungszeiten: montags und mittwochs von 8 bis 9 Uhr

Antigen-Schnelltests in Kremsmünster

Aktuell werden in Kremsmünster bei folgenden Apotheken, freiberuflichen Diplomkrankenpflegern und Hausärzten Corona Antigen-Schnelltests angeboten:

Apotheke Tassilo

Gablonzer Straße 17, 4550 Kremsmünster. Gestestet wird zu folgenden Zeiten:

Montag: 14 bis 15 Uhr

Dienstag: 14 bis 16 Uhr

Mittwoch: 10 bis 12 Uhr

Donnerstag: 14 bis 16 Uhr

Freitag: 14 bis 16 Uhr

Apotheke zum Hl. Benedikt

Marktplatz 14, 4550 Kremsmünster. Getestet wird zu folgenden Zeiten:

Dienstag: 12 bis 14 Uhr

Mittwoch: 12 bis 14 Uhr

Samstag: 12 bis 14 Uhr

Freiberufliche Diplomkrankenpfleger

Susanne Rodler

Terminvereinbarung nach telefonischer Anmeldung unter +43 676 519 73 84.

Kosten: 25 Euro.

Hausärzte

Dr. Wolfgang Ziegler

Linzer Straße 4, 4550 Kremsmünster

Getestet wird ohne Symptome und nach telefonischer Anmeldung unter +43 7583 6144.

Kosten: 35 Euro.



Dr. Michael Weingartner

Gablonzer Straße 17, 4550 Kremsmünster

Getestet wird ohne Symptome und nach telefonischer Anmeldung unter +43 7583 5533.

Kosten: 35 Euro.



Dr. Michael Theis

Marktplatz 29, 4550 Kremsmünster

Getestet wird ohne Symptome und jederzeit zu den Ordinationszeiten. Nähere Informationen unter der Telefonnummer +43 7583 7730.

Kosten: 35,00 Euro.

WICHTIG:

Um auch eine optimale Ausnutzung der Testzeiten zu gewährleisten und Wartezeiten zu vermeiden, ist es wichtig, sich für die Testung hier oder unter der Telefonnummer +43 800 220 330 anzumelden.

Gratis COVID-Tests auch in den Apotheken im Bezirk Kirchdorf

Covid 19-Antigentests an symptomfreien Menschen werden auch in der Salvator-Apotheke in Kirchdorf, den Apotheken in Grünburg und Micheldorf, der Nationalpark Apotheke in Molln und der Kräuterapotheke in Wartberg/Krems durchgeführt.

Für Tests in Apotheken ist eine telefonische Anmeldung vonnöten und die persönliche e-card mitzunehmen. Anmeldungen sind kostenlos unter 0800 220 330 (täglich von 7 bis 22 Uhr) oder im Internet möglich.

Digitaler Eintrittstest

Ab 19. Mai ist das Testen für nicht geimpfte beziehungsweise genesene Personen die zentrale Eintrittskarte für die Gastronomie, Tourismus, Kultur und Co. Die Verantwortlichen des Landes haben daher kürzlich auch eine neue Möglichkeiten geschaffen, die "Wohnzimmertest" zu digitalisieren. Nähere Informationen dazu hier.

746 Corona-Infizierte, 67 Neuinfektionen, 5.288 Genesene