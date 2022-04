Mit Stand 17. April 2022, 14.30 Uhr, gibt es im Bezirk Kirchdorf 477 "aktive" Fälle von bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus.



BEZIRK KIRCHDORF. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk beträgt aktuell 28.397. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 703.

Achtung: Alle in diesem Beitrag ersichtlichen Daten werden von der Corona-Seite des Landes OÖ und aus den Presseaussendungen des Krisenstabs entnommen und von uns regelmäßig aktualisiert. Das Land OÖ stellt hier jeweils dreimal täglich aktualisierte Zahlen zur Verfügung.

Auch wenn die Fallzahlen aktuell rückläufig sind, bleibt der Bedarf nach Information und Aufklärung unverändert hoch. Das Land OÖ hat deshalb sein Online-Informationsangebot überarbeitet und weiterentwickelt. Unter der Adressecorona.ooe.gv.atsind alle wesentlichen Inhalte vom Krankheitsfall über das Test- und Impfangebot bis hin zu rechtlichen Informationen und hilfreichen Links übersichtlich, kompakt und barrierefrei abrufbar:

Impfstandorte im Bezirk Kirchdorf

Persönliche Beratungsgespräche in Impfstraßen

Dem Bedarf entsprechend wird die Anzahl der öffentlichen Covid-19-Impfstandorte ab April angepasst. Je Bezirk steht damit eine – in Linz zwei – öffentliche Impfstraße(n) mit neuen Öffnungszeiten zur Verfügung. An diesen Standorten besteht künftig auch die Möglichkeit zu anmeldefreien Beratungsgesprächen. Ebenfalls ohne Anmeldung und zur freien Wahl werden die Impfung mit Moderna, Novavax, Janssen und Pfizer angeboten.

Impfstandort im Bezirk Kirchdorf: ehemalige Raiffeisenbank Micheldorf

Geöffnet: freitags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr

Impfen in Arztpraxen

Die Impfung erfolgt durch Hausärzte sowie auch in rund 300 Ordinationen, in denen auch ordinationsfremde Personen geimpft werden.

Alle Infos: www.aekooe.at

Alle Infos zur Impfung auch auf www.ooe-impft.at



PCR-Testangebot im Bezirk



Ab April stehen jedem Bürger jeweils fünf Antigen-Tests und fünf PCR-Tests pro Monat kostenlos zur Verfügung. Die Antigen-Tests werden auch in den Apotheken zur Verfügung gestellt. Als PCR-Testungen werden die Gurgeltests von ooe-gurgelt weiterhin zu zehn Stück (Bedarf für zwei Monate) über Spar niederschwellig und flächendeckend weitergeführt. Die Sonntags-Abholung über SparExpress und McDonalds bleibt bestehen.

Alternativ können die fünf Gratis-PCR-Tests in den oö. Apotheken durchgeführt werden. Allerdings muss man sich bei der ersten Inanspruchnahme in jedem Monat für eine der beiden Varianten entscheiden. Dies geschieht entweder online auf www.ooe-gurgelt.at oder direkt in der Apotheke.

Für die behördlichen Testungen bzw. Freitestmöglichkeiten wird es auch weiterhin eine eigene Schiene über das Rote Kreuz an den behördlichen Teststraßen geben. Für die Möglichkeit der Freitestung wird in bereits gewohnter Weise ein Gurgelset mit nach Hause gegeben.

Aktion "Oberösterreich gurgelt": Dabei werden PCR-Gurgeltests in ausgewählten SPAR-, EUROSPAR-, INTERSPAR-Märkten ausgegeben und können nach registrierter Durchführung zu Hause wiederum dort abgegeben werden. Bei Einwurf der Probe bis 9.00 Uhr erfolgt die Auswertung bis zum nächsten Tag. Wichtig: die Proben werden täglich abgeholt, ausgenommen Sonn- und Feiertage. An Sonn- und Feiertage können die Proben an SPAR Express Standorten abgegeben werden:

SPAR express Sattledter Tankstellenbetirebs GmbH, Klaus/Pyhrnbahn

Klaus an der Pyhrnbahn 147, 4564 Klaus

Ausgewählte SPAR-Märkte im Bezirk Kirchdorf:

SPAR Supermarkt Kremsmünster

Gablonzerstraße 9, 4550 Kremsmünster

Gablonzerstraße 9, 4550 Kremsmünster EUROSPAR Wartberg

Hauptstraße 38, 4552 Wartberg an der Krems

Hauptstraße 38, 4552 Wartberg an der Krems EUROSPAR Kirchdorf

Sengsschmiedstraße 12, 4560 Kirchdorf an der Krems

Sengsschmiedstraße 12, 4560 Kirchdorf an der Krems SPAR Supermarkt Windischgarsten

Pyhrnstraße 5, 4580 Windischgarsten

Pyhrnstraße 5, 4580 Windischgarsten SPAR Supermarkt Leonstein

Gewerbepark 2, 4592 Leonstein

Gewerbepark 2, 4592 Leonstein SPAR Supermarkt Grünburg

Hauptstraße 23, 4594 Grünburg

Hauptstraße 23, 4594 Grünburg EUROSPAR Pettenbach

4643 Pettenbach

Der Service ist kostenlos und verfügbar solange der Vorrat reicht. Pro Person steht ein Probenset mit zehn PCR-Testkits für je 14 Tage zur Verfügung. Danach ist eine erneute Testabholung durch dieselbe Person erst nach 14 Tagen wieder möglich.

Weitere Infos: www.ooe-gurgelt.at

Selbsttests unter Aufsicht in den Gemeinden bleiben vorerst bis Ende März weiter bestehen und sind darüber hinaus abhängig von der Bundes-Teststrategie.



Apotheken, in denen kostenlose Antigen- Schnelltests und PCR-Tests angeboten werden:

Es ist derzeit noch möglich sich in den Apotheken testen zu lassen.

Corona Test-Angebote in Apotheken ab 1. April 2022

Die Versorgung der Bevölkerung mit den fünf gratis „Wohnzimmertests“ erfolgt, ab 9. April 2022 bis vorläufig 30. Juni 2022 wieder über die Apotheken in Bezirk Kirchdorf. Antigentests in der Apotheke werden in Zukunft kostenpflichtig sein.

Testzeiten für PCR-Tests und Antigen Tests entweder ohne Anmeldung oder mit online Anmeldung unter:apotheken.oesterreich-testet.at



Nationalpark-Apotheke Molln

Testzeiten: Montag bis Freitag: 8:00 bis 12:15 Uhr und 14:30 bis 15:30 Uhr,

Samstag: 8:00 bis 11:30 Uhr

Adresse: Marktstraße 6, 4591 Molln

Telefon: 07584 40034

E-Mail: bestellung@nationalparkapo.at

Weitere Infos: www.nationalparkapo.at

Kräuterapotheke Wartberg

Testzeiten: Montag bis Freitag: 8:00 bis 9:00 Uhr und montags von 14:00 bis 15:00 Uhr

Samstags: 8:00 bis 9:30 Uhr

Adresse: Kräutergasse 1, 4552 Wartberg an der Krems

Telefon: 07587 60200

E-Mail: office@kraeuterapotheke.net

Weitere Infos: kraeuterapotheke.net

Apotheke Micheldorf

Testzeiten: Montag & Freitag: 14:00 bis 15:00 Uhr

Dienstag & Donnerstag: 08:00 bis 8:30 Uhr

Montag, Mittwoch & Samstag: 08:00 bis 9:00 Uhr

Adresse: Michelpark 2, 4563 Micheldorf

Telefon: 07582 612 93

E-Mail: office@apotheke-micheldorf.at

Weitere Infos & Anmeldung: www.apotheke-micheldorf.at

Mehr unter: www.apothekerkammer.at



Öffentliche Teststraße im Bezirk Kirchdorf





Kirchdorf an der Krems Teststraße, Teststandort ASKÖ

Mo: 10:00 - 12:30 und 13:00 - 19:00 Uhr

Di: 8:00 - 12:30 und 13:00 - 17:00 Uhr

Mi: 10:00- 12:30 und 13:00 - 19:00 Uhr

Do: 8:00 - 12:30 und 13:00 - 17:00 Uhr

Fr: 8:00 - 12:30 und 13:00 - 17:00 Uhr

Sa: 8:00 - 12:30 und 13:00 - 17:00 Uhr

So: 8:00 - 12:30 und 13:00 - 17:00 Uhr



Die aktuellen Testangebote werden laufend auf der Homepage des Landes unter www.land-oberoesterreich.gv.at/corona-test kommuniziert.

Corona-Zahlen Österreich

