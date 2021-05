Die Pandemie hat die Sehnsucht nach einem eigenen Haus mit Garten gesteigert. Preisanstiege sind die Folge.

BEZIRK. Eine aktuelle Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO) besagt, dass es sich in Nußbach am besten leben lässt. Mit einem Indexwert von 7,4 liegt Nußbach vor Schlierbach an der Spitze des Bezirks. Der Norden hat dabei klar die Nase voran. Der Süden, mit den Gemeinden Hinterstoder und Grünburg, die am Ende der Rangliste liegen, schneidet weniger gut ab. (Mehr dazu in der Grafik unten)

Keinen Unterschied macht es für Immobilienmarkler Peter Graßegger vom Büro RE/MAX Kirchdorf, wo man wohnt. Auf die Immobilienpreise habe das keine Auswirkungen. "Natürlich wird im Ballungsraum mehr gesucht. Es gibt aber kein Nord-Südgefälle, was die Preise betrifft.

Wohnraum immer teurer

Auch 2020 wurde viel ver- und gekauft. Wohnungen, Häuser, Grundstücke haben die Eigentümer gewechselt. Immo-Experte Graßegger dazu: "Wir erleben gerade eine spannende Zeit mit großer Schwankungsbreite. Es gab im Vorjahr eine massive Preissteigerung, das hat auch damit zu tun, dass viele meinen, bei ihren Käufen schnell sein zu müssen. Sie haben das Gefühl, dass zu wenig am Markt ist – das bestätigen die Zahlen nicht in diesem Umfang." Im Bezirk Kirchdorf wurden im Vorjahr mehr als 760 Objekte verkauft. Um 6,4 Prozent mehr als im Jahr davor. Bezahlt hat man dafür insgesamt 121 Millionen Euro, das sind um gut elf Prozent mehr als im Jahr 2019. "Die Preisrallye muss sich wieder einbremsen, das wird notwendig sein – vor allem junge Leute tun sich immer schwerer, was Passendes zu finden", so der Immobilienprofi. Ein Unsicherheitsfaktor am Markt ist die derzeit herrschende Rohstoffkrise, welche die Häusl-#+bauer unter Druck bringt. "Das könnte die Preise weiter nach oben treiben. Ich hoffe aber, dass es sich dabei um ein Kurzzeitphänomen handelt, und es zu keinen weiteren Anstiegen kommt. Ich rechne derzeit nicht damit", so Graßegger.

Keine Not bei Mietobjekten

Mietobjekte gibt es laut Graßegger derzeit mehr am Markt, als gesucht werden. "Derzeit liegt der Fokus bei vielen drauf, sich Eigentum zu schaffen. Dieser Wunsch wurde durch die Corona-Pandemie verstärkt. Viele Menschen waren und sind im Homeoffice, dabei entstand bei vielen der Wunsch, sich wohnlich zu verändern.“

In der Gemeinde Nußbach lebt es sich am besten

Der Lebenssituationsindex in der WIFO-Studie bewertet mit objektiven Daten über Einkommen, Altersverteilung, Bildung und Beschäftigung die Lebensumstände auf Gemeindeebene. Höhere Einkommen, junge Bevölkerung mit Ausbildungen und niedrige Arbeitslosenzahlen wirken sich positiv aus. Am besten lebt es sich laut Studie im Bezirk Kirchdorf in Nußbach. Bürgermeister Gerhard Gebeshuber von der ÖVP zeigt sich erfreut über das Ergebnis und sieht sich in seiner Arbeit bestätigt: „Wir sehen, dass unsere Gemeinde ein attraktiver Ort für junge Familien ist und wir durch stabile Betriebe viele hochwertige Arbeitsplätze anbieten können. Weitere Betriebsansiedlungen sind demnächst geplant, und auch für dringend benötigten Wohnraum haben wir schon die Weichen gestellt. Nußbach ist damit weiterhin bestens für die Zukunft gerüstet.“