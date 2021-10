Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte in Micheldorf in der Nacht auf heute, 9. Oktober, ein Auto ungebremst mit einem Lastwagen. Der Autofahrer verstarb an der Unfallstelle.

MICHELDORF. Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf war mit seinem Auto am Sonntag, 9. Oktober 2021 gegen 3.40 Uhr auf der Pyhrnpassbundesstraße, B138, Richtung Kirchdorf unterwegs. Im Gemeindegebiet von Micheldorf stieß der Wagen des 20-Jährigen aus ungeklärter Ursache ungebremst gegen die linke Fahrzeugseite des entgegenkommenden Lastwagens eines 54-Jährigen Gmundners. Durch die Wucht des Aufpralles wurde das Auto in eine angrenzende Wiese geschleudert. Der 20-Jährige erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass der Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte. Der 54-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Kirchdorf eingeliefert.