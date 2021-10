Die Gemeinde Wartberg/Krems wurde bei der internationalen Klimabündnis-Konferenz in Wels ins Bodenbündnis feierlich aufgenommen. In Oberösterreich gehören bereits 75 Städte und Gemeinden dem europäischen Netzwerk an.

WARTBERG. Täglich werden allein in Oberösterreich zwei Hektar der Landwirtschaft entzogen, um neue Verkehrs- und Siedlungsflächen zu schaffen. Für die regionale Versorgung mit Lebensmitteln, die Anpassung an das Klima und den Hochwasserschutz ist ein unverbauter Boden von wichtiger Rolle. Die Weiterverbreitung des erhöhten Bewusstseins gegenüber dem Boden sowie den Schutz und den achtsamen Umgang mit dem Boden, haben sich die Bodenbündnis-Mitglieder zur Aufgabe gemacht. Bei der Klimabündnis-Konferenz bekam nicht nur Wartberg die Bodenbündnistafel von Stefan Kaineder überreicht sondern auch Marchtrenk, Schörfling am Attersee, Apflwang, Neuhofen/Krems, Hartkirchen und Natternbach.