Am 03.09.2020 um 01:01 Uhr in der Nacht wurde die Feuerwehr Stadt Kirchdorf zu einem Brand in die Krankenhausstraße gerufen.

KIRCHDORF (sta). Beim Eintreffen stand der Bereich einer überdachten Müllinsel zwischen zwei Häuserblöcken bereits in Vollbrand.

Aufgrund des starken Feuerscheins wurden von umliegenden Bewohnern mehrere Notrufe abgesetzt und somit seitens der Landeswarnzentrale Alarmstufe 2 ausgelöst.

Sofort wurde mit zwei C-Rohren ein Löschangriff vorgenommen. Über die Drehleiter wurde ein weiteres C-Rohr in Stellung gebracht. Durch die Unterstützung vom Roten Kreuz Kirchdorf wurden die Bewohner bereits aus den Häuserblöcken evakuiert. Glücklicherweise wurden nur zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Das durch den Brand instabil gewordene Dach wurde abgetragen und die Brandstelle auf weitere Glutnester kontrolliert und immer weiter runtergekühlt.

Der Einsatz konnte nach etwa 3,5 Stunden beendet werden.

