Als größter Arbeitgeber der Region sucht der Türenhersteller DANA ständig Zuwachs für sein Team. Aktuell ist Österreichs beliebteste Tür besonders an Facharbeitern und Produktionsmitarbeiter interessiert – und die holt man sich am liebsten aus der eigenen Region!

In Spital am Pyhrn, dem Hauptsitz von DANA, freut man sich über gut gefüllte Auftragsbücher und die trotz Krise steigende Nachfrage nach den hochqualitativen Türen aus eigener österreichischer Produktion. Aufgrund dieser positiven wirtschaftlichen Prognosen verstärkt DANA derzeit insbesondere das Team in der Produktion und startete dazu kürzlich unter dem Motto „Tür gehört die Zukunft“ eine große Personalinitiative in der Region. Die künftigen Mitarbeiter und natürlich auch Mitarbeiterinnen – DANA wendet sich selbstverständlich gleichermaßen an Frauen und Männer – dürfen sich auf einen sicheren Arbeitsplatz in einem wirtschaftlich gesunden Unternehmen freuen. Darüber hinaus bietet DANA ein umfangreiches Programm an Weiterentwicklungsmöglichkeiten sowohl auf fachlicher als auch auf persönlicher Ebene und attraktive Sozialleistungen. Ganz abgesehen davon, dass man Teil einer großen, erfolgreichen Familie in einer der schönsten Gegenden Österreichs wird.

Wer sich also für ebenso innovative wie hochqualitative Türenlösungen begeistern kann und selbst daran mitwirken möchte, findet alle Informationen dazu auf www.dana.at/jobs.