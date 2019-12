ÔŁĄ ­čÉż­čÉż DANKE!!!! ­čÉż­čÉż ÔŁĄ

555 (f├╝nfhundertf├╝nfundf├╝nfzig) ÔéČ f├╝r das Tierparadies Schabenreith, heute ├╝berwiesen. Herzlichen Dank an meine allerliebsten Arbeitskolleginen und - Kollegen, die heuer alle meine Hoffnungen ├╝bertroffen haben. Danke, liebe Leute, ihr seid die Besten ÔŁĄÔŁĄÔŁĄ

Unterstützt wurde die Aktion von meiner Familie und auch die Nachbarschaft hat sich daran beteiligt. Danke, thank you all, hvala vam svima!!    

Als Patin eines der Schabenreither Tiere (Tobias), f├╝hle ich mich verpflichtet, die Story von Schabenreith zu erz├Ąhlen... Story von einem Tierheim, das f├╝r 450 Tiere ein Zuhause ist. Diese Tiere sind durch die H├Âlle des eigenen Lebens gegangen, um im (Tier)Paradies zu landen... Ich f├╝hle mich verpflichtet, diese Leute in ihrem Tun zu unterst├╝tzen. Wo immer es Leid auf dieser Welt gibt, m├╝ssen wir die Hoffnung bringen. Genau das ist es, was das Ehepaar Hofner 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche auch tut...

Eines Tages, wenn alle Menschen einen respektvollen Umgang mit Tieren gelernt haben, werden Einrichtungen wie Schabenreith nicht mehr gebraucht.

An diesem Tag werde ich aufh├Âren Spenden zu sammeln.

www.tierparadies.at