Der Bezirk Kirchdorf hat jagdlich gesehen im Bundesland Oberösterreich sehr viele Besonderheiten. Er erstreckt sich von den Ebenen des Alpenvorlandes bis in den südlichen, alpinen Bereich und bietet daher einer Vielzahl von Wildtierarten einen unterschiedlichen Lebensraum.

BEZIRK. Sind im nördlichen Bereich für den Jäger, aber auch für den Wanderer und Spaziergänger, eher Begegnungen mit Rehen, Fasanen und Feldhasen wahrscheinlich, so ist in den südlichen Gebieten ein Zusammentreffen mit Rotwild, Gämsen, Auer- und Birkwild nicht auszuschließen.

Die jagdlichen Geschicke des Bezirkes Kirchdorf werden von Bezirksjägermeister Franz Humpl aus Spital am Pyhrn, seinem Stellvertreter Ferdinand Pramberger aus Inzersdorf und einem aus der gesamten Jägerschaft des Bezirkes gewählten Gremium, dem Bezirksjagdausschuss, geleitet. Mit Herbert Sieghartsleitner aus Molln als Landesjägermeister hat der Bezirk auch im Landesjagdverband eine starke Stimme.

Bezirksjägermeister Franz Humpl aus Spital am Pyhrn

Das Jagdsystem in OÖ

Das Jagdsystem in OÖ richtet sich in vielen Fällen nach den jeweiligen Gemeindegebieten, wo die Gesamtheit der Grundeigentümer die sogenannte Jagdgenossenschaft bildet. Das sich daraus ergebende Jagdrecht wird meistens von den in der Gemeinde ansässigen Jägern gepachtet und ausgeübt. Hat jemand einen zusammenhängenden Grundbesitz von mehr als 115 Hektar, so beinhaltet dies ein Eigenjagdrecht. Dieses kann vom Besitzer selbst ausgeübt oder verpachtet werden. Im Bezirk Kirchdorf gibt es derzeit 104 Jagdgebiete, davon 27 Genossenschaftsjagden.

Rund 40 Jungjäger jedes Jahr



Aktuell besitzen 1.297 Personen im Bezirk eine Jagdkarte. Der Frauenanteil daran beträgt 9 Prozent. Jährlich absolvieren ca. 40 Personen eine mehrmonatige Jungjägerausbildung. Sie legen vor einer vom Bezirksjagdausschuss bestellten Kommission eine umfangreiche Prüfung ab. Zusätzlich erfolgt in der Landwirtschaftsschule Schlierbach eine jagdliche Ausbildung mit einem Prüfungsabschluss vor derselben Kommission. Die Ausbildungs- und Prüfungsschwerpunkte liegen in den Themen Wildkunde, Ökologie, Waffenkunde – also dem sicheren und sachgemäßen Umgang mit Waffen –, Wildbrethygiene, Brauchtum, Jagdhundewesen und dem oö. Jagdgesetz.

Aus allen beruflichen und sozialen Schichten

Die typische Jägerin oder den typischen Jäger gibt es nicht. Die Jägerschaft kommt aus allen beruflichen und sozialen Schichten. Die jagdlichen Aufgaben und Pflichten sind aber zu einem überwiegenden Teil für alle Jäger gleich. Zum einen bestehen das Gebot und die gesetzliche Verpflichtung, einen Beitrag zur Erhaltung eines gesunden und artenreichen Wildbestandes zu leisten. Zum anderen hat der Jäger aber auch dafür Sorge zu tragen, dass der Einfluss des Wildes durch den Verbiss an jungen Forstpflanzen und anderen landwirtschaftlichen Produkten so gering wie möglich bleibt – vor allem aber ein Ausmaß nicht übersteigt, wodurch die waldbaulichen Ziele hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, aber insbesondere einer Schutzwaldfunktion nicht verhindert oder verzögert werden.

Der Bezirk Kirchdorf bietet einer Vielzahl von Wildtierarten unterschiedliche Lebensräume.

Abschussplanverordnung

Dazu gibt es die oö. Abschussplanverordnung, in welcher festgelegt ist, dass jährliche Revierbegehungen mit Vertretern der Bezirkshauptmannschaft und Grundbesitzern sowie der Jägerschaft durchzuführen sind. Bei diesen Begehungen wird anhand von festgelegten Vergleichsflächen festgestellt, wie sich die Naturverjüngung innerhalb einer kleinen umzäunten und dadurch von Wildverbiss geschützten Fläche gegenüber der Naturverjüngung außerhalb dieses Bereiches verhält. Aus dem Ergebnis der Vegetationsbeurteilung leitet sich die Höhe des zu tätigenden Abschusses im kommenden Jahr ab.

Jagdliche Aufgaben übers ganze Jahr

Die jagdlichen Aufgaben erstrecken sich über das ganze Jahr. Der Jäger ist immer da, wenn es darum geht, auf den Straßen angefahrenes Wild zu erlösen und zu beseitigen. Im Winter betreut er Wildfütterungen und sichert damit in vielen Gegenden das Überleben von Rot- und Rehwild. Er verhindert dadurch auch Verbissschäden im Wald. Er ist im Frühsommer unterwegs und rettet Rehkitze, Feldhasen und Fasane vor dem Mähtod. Und er sorgt mit frischem Wildbret für ein gesundes, regionales und nachhaltiges Lebensmittel. Er hat Freude an und in der Natur und gibt auch in allen Belangen ein Bekenntnis zu einem wesentlichen Teil seiner jagdlichen Passion, dem Erbeuten und Erlegen von Wildtieren, ab.

Die Jägerschaft ist bemüht, ihr Tun und Handeln, vor allem aber dessen Notwendigkeit zu erklären. Auch will sie darstellen, wie umfangreich, schwierig und zeitintensiv das Erfüllen der jagdlichen und gesetzlich verpflichtenden Aufgaben sein kann. Dazu brauchen die Natur, das Wild und die Jägerschaft das Verständnis anderer Naturraumnutzer. Durch Gespräche, Aufklärungsarbeit und gegenseitigem Respekt können mit Sicherheit mit geringfügigen Verhaltensänderungen auf allen Seiten positive Ergebnisse erzielt werden – für alle Beteiligten, für die Wildtiere und für deren Lebensraum.