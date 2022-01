Seit Ende November 2021 verschwinden in Schlierbach und Inzersdorf auffallend viele zutrauliche Katzen spurlos. Auch in Wartberg, Nußbach und Kremsmünster werden vermehrt vermisste Tiere gemeldet.

BEZIRK KIRCHDORF. Um die Anzahl der vermissten Samtpfoten zu reduzieren bittet der Tierschutzverein (TSV) Katzenjammer in Voitsdorf um erhöhte Aufmerksamkeit. "Schützen Sie Ihre Katzen und lassen Sie die Vierbeiner abends nicht mehr aus dem Haus. Weiters sollten Auffällligkeiten, wie beispielsweise langsam fahrende fremde Fahrzeuge in Siedlungsgebieten oder Hinweise auf etwaige "Katzenhasser" oder sogenannte "Animalhoarder" entweder im TSV Katzenjammer oder am Polizeiposten in Kirchdorf gemeldet werden. Bitte helfen Sie mit, damit das Katzenverschwinden gestoppt werden kann!", so Gabi Hupmayer vom Tierschutzverein Katzenjammer.

Kontakt:

Gabi Hupmayer – Tel.Nr.: 06645047195

Margit Springer – Tel.Nr.: 06642827708