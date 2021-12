Der Kindergarten und die Krabbelstube Molln erhielten zwei Farbdrucker von der Sparkasse Molln.

MOLLN. Kindergärten und Krabbelstuben haben es grundsätzlich schwer, wenn es um finanzielle Unterstützung geht. Auch für den Kindergarten und die Krabbelstube Molln trifft das zu: Das Geld ist knapp und die pädagogischen Herausforderungen sind groß. In den Mollner Einrichtungen wird auch im Bereich Portfolio gemeinsam mit den Kindern gearbeitet. Die Entwicklungsschritte helfen den Kleinen mit Bildern das Erlebte besser zu begreifen. Dafür hatten die Mollner bisher einen Farbdrucker für insgesamt acht Gruppen in Verwendung.

Die Ressourcen fehlen aber und alles wird knapp in Molln. Manfred Kienbacher Filialleiter der Sparkasse in Molln hat den Kindergarten und die Krabbelstube Molln schon oft unterstützt. Heuer erinnerte er wieder daran, dass er gerne bereit ist zu helfen. So wurden rasch zwei Farbdrucker angeschafft.

Renate Rettenegger, Leiterin des Kindergarten und der Krabbelstube Molln ist dankbar: "Es ist selten, dass wir aufgefordert werden uns zu melden, wenn wir etwas brauchen. Danke Manfred Kienbacher und der Sparkasse Molln für das große Herz, nicht nur zu Weihnachten! Nun sind wir ab dem nächsten Jahr gut gerüstet unserem pädagogischen Auftrag noch besser nach zu kommen. Das freut das gesamte Team. Wir sagen Danke!"