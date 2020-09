Am 20. September 2020, ab 13 Uhr, findet beim Museum im Dorf zum 6. Mal die beliebte Veranstaltung "Einsur´n und bocha und Most sölba mocha" statt.

MOLLN. Obmann Fritz Kammerhuber ist es ein Anliegen, das Museum nicht als reinen Schaubetrieb auszurichten, wo man etwas anschauen und darüber lesen kann. "Das Museum soll lebendig sein", sagt Kammerhuber. "Veranstaltungen wie `Einsur´n und bocha´ bieten den Besuchern die Gelegenheit, selbst mitzutun und auszuprobieren. Die Jugend soll näher erfahren, was die Urgroßeltern tagtäglich erlebt und gemacht haben."

Der Veranstaltungstitel ist – wegen der Wiedererkennung – immer derselbe, aber das Programm verändert sich. "Wir haben bereits Kraut eingehobelt, Marmelade eingekocht, Most gemacht und vieles mehr", so Kammerhuber. Das Eingesurte kann man sich in Form von Speck und Geselchtem heuer vor Ort kaufen. Die Veranstaltung findet überwiegend im Freigelände statt, Covid19-Richtlinien werden selbstverständlich eingehalten.

Künftig soll es auch im Frühjahr eine ähnliche Veranstaltung geben. Und auch über einen neuen Namen denkt man nach, "denn Museum im Dorf ist nicht so spannend. Wir versuchen jedenfalls die Neugierde zu wecken. Ziele und Ideen gibt es viele."