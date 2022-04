Am Donnerstag, 21. April (19 Uhr) findet in der Raiffeisenbank Grünburg ein praxisnaher Vortrag zu den Themen „Erben und Schenken“ statt.

GRÜNBURG. „Was ist, wenn mit mir was ist? – ÖAAB lädt im Steyrtal zum Vortrag rund ums „Erben und Schenken“. Notar Gerald Gebeshuber informiert dabei auf Einladung des ÖVP-Arbeitnehmerbundes rund um das Erbrecht, Schenkungen und die Erwachsenenvorsorge. Die Veranstaltung findet im Sitzungssaal der Raiffeisenbank in Grünburg statt. „Als Serviceorganisation ist es uns ein Anliegen, vom Profi Antworten auf die oft gestellte Frage `Was ist, wenn mit mir was ist?` zu bekommen“, so die ÖAAB-Obleute Wolfgang Brandstätter und Willi Ebner.

Jetzt anmelden!

Eine Anmeldung bei ÖAAB-Obmann Wolfgang Brandstätter ist aus organisatorischen Gründen unbedingt erforderlich: Telefonisch unter 0664 16 33 034 oder per E-Mail an office@brawo.at.

Der Vortrag findet unter Einhaltung der am Veranstaltungstag geltenden Corona-Schutzmaßnahmen statt.