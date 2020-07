Bei Erstanmeldung bis 30.9.2020 gibt es einen FRITZ! Repeater 1200 zu jedem Anschluss geschenkt.

KIRCHDORF. Im Jahr 2000 wurde das Internet von Firmengründer Walter Luwy, einem Visionär, in der Kabel-TV-Anlage Kirchdorf und Micheldorf aufgeschaltet. Der erste Internetkunde aus dem Jahr 2000 ist nach wie vor ein zufriedener Kremstalnet Kunde. In den vergangenen 20 Jahren wurde viel an der Verbesserung und Erweiterung am Sektor Internet und Kabel TV gearbeitet, sodass Expert Luwy auch hier zukunftssicher ist. Das bestens ausgebaute koaxiale Breitbandnetz wurde 2013 durch eine eigene Glasfaserinfrastruktur ergänzt und das analoge Fernsehen wurde im Jahr 2016 durch das digitale Fernsehen ersetzt. Anfangs war man mit einer Bandbreite von 300 kb/s schon ein Schnellsurfer, heute ist die Nachfrage nach 100 Mbit/s und mehr schon Standard. Die beiden Techniken, koaxiales Breitbandinternet und Glasfaser sind bereits Gigabittauglich. Als Jubiläums-Aktion gibt es jetzt bei Erstanmeldung bis 30. September 2020 einen FRITZ! Repeater 1200 zu jedem Anschluss mit einer Mindestvertragsdauer von 24 Monaten geschenkt! Zusätzlich gibt`s das limitierte T-Shirt „20 Jahre Kremstalnet“ für Neukunden.

Mehr Informationen zum Jubiläum und zur Aktion gibt`s bei

Expert Luwy in Kirchdorf

Hauptplatz 10

Tel: 07582/61311

www.kremstalnet.at