Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 29. Juli 2020 in ein Fahrradgeschäft im Bezirk Kirchdorf ein.

BEZIRK KIRCHDORF. Wie die Polizei meldet, schlugen die Täter ein Fenster ein und konnten so in das Innere gelangen. In weitere Folge durchsuchten sie die Räumlichkeiten und stahlen neben hochwertigen Fahrrädern auch Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.