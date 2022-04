Wenn die Polizei gerufen wird, ist meist schon etwas passiert. Die Initiative „Gemeinsam.Sicher in den besten Jahren“ setzt sich dafür ein, damit negative Entwicklungen rechtzeitig erkannt werden oder gar nicht erst entstehen.

STEINBACH/ZIEHBERG. Am Mittwoch, den 27. April um 14 Uhr beraten Spezialisten der Kriminalprävention neutral und kostenlos im Gasthaus Krapfenmühle in Steinbach am Ziehberg. Die Themen sind: Sicherer Umgang mit Notrufnummern, Tipps zur Sicherung des Wohnbereiches, Sicher vor Trickbetrügern, Sicher auf der Straße, Sicher im Internet, oder Sicher umsorgt (Pflege, Aggression und Gewalt).

Veranstalter ist der Seniorenbund der Ortsgruppe Steinbach am Ziehberg. Obmann Fraz Resch: "Im Sinne unserer eigenen Sicherheit lade ich alle interessierten Frauen und Männer ein".