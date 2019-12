Die Zeit bis Weihnachten ist immer die Zeit für soziales Engagement. Auch die NMS-MMS Kirchdorf setzt in diesem Jahr wieder ein Zeichen ihrer sozialen Kompetenz.

KIRCHDORF. So nahmen neun Klassen - 1a, 1b, 1c, 2a, 2c, 3a, 3c, 3d, 4d - an der Aktion X-Mas for others teil, wo Lebensmittel, Unterwäsche, Hygieneartikel und vieles mehr für Obdachlose in Linz gesammelt werden. Die NMS-MMS Kirchdorf schloss sich dabei dem BRG/BORG Kirchdorf an. Koordinatorin war Eva Weixlbaumer, die mit ihrer Klasse auch ein Kuchenbüffet veranstaltete. Die Schüler backten zuhause Kuchen mit ihren Eltern und verkauften diese in der Schule an ihre Mitschüler und Lehrer. Dies wurde von der 2. c und 2. a wiederholt. Auch die Erlöse der Verpflegung am Elternsprechtag durch die Gesund-vital-bewegt Gruppe kommen zur Gänze diesem guten Zweck zu Gute.

Der Reinerlös von stolzen 750 Euro wurde verwendet, um Thermoleggins, Socken, Unterwäsche und andere notwendige Produkte für die Obdachlosen zu kaufen. Mit den zusätzlichen Sachenspenden der Schüler wurden insgesamt 16 Bananenschachteln vollgepackt.

Bis 28. Februar 2020 anmelden

Schüler, die sich für das Schuljahr (2020/21) für die NMS Kirchdorf anmelden möchten, können dies noch bis zum 28. Februar 2020 machen. Alle Informationen und Formulare für die Anmeldung findet man in der Schule und auf der Homepage unter www.nms-kirchdorf.at