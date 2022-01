Seit mehr als zwanzig Jahren präsentieren jährlich über 100 Aussteller ihre Krippen in Molln. Ein besonderes Erlebnis, welches jedes Jahr viele Besucher anlockt.

MOLLN. Seit 24. Dezember kann man schon die heurigen Krippen in Molln bewundern.

Wie das Ganze funktioniert? "Die Engerl weisen den Weg und der Stern zeigt eine Krippe an.", erklärt Ulrike Brunner, Organisatorin und Gruppenleiterin des ehrenamtlichen Teams der Kripperlroas. Auf der Gemeindehomepage, sowie auf öffentlichen Plätzen in Molln wie beispielsweise Geschäfte, Banken und die Nationalparkzentrum-Infostelle liegen von 24. Dezember bis 23. Jänner Pläne für die Kripperlroas zur freien Entnahme bereit. Zur Auswahl gibt es verschiedene Strecken, welche man sich mit einem Spaziergang, oder wenn es mal stressiger ist via Auto, ansehen kann. Dies ist in Eigenregie möglich, oder auch mit Führungen durch ein ehrenamtliches Mollner Team. Die Runden führen vom Ortszentrum über die Breitenau bis hin zur Sonnseite. Vor der Corona Pandemie wurden die geführten Spaziergänge von verschiedensten Musikern und Sängern begleitet um die stimmungsvolle Atmosphäre nochmal zu unterstreichen. "Wir hatten schon bis zu 150 Gäste bei so einer Führung.", ist Brunner überwältigt.

Zur Zeit werden die Rundgänge unter Einhaltung aller Covid-Vorschriften gestaltet. Für die Zukunft haben die Mollner aber auf alle Fälle vor, wieder "Führungen wie früher" durchzuführen.

Die freiwilligen Spenden werden jedes Jahr für Birgit Schultes, Therapeutin für beeinträchtigte Kinder gesammelt. Auf die Frage, was die Organisatorin an der Kripperlroas so fasziniert, hat sie eine ganz einfache Antwort:



"Ich sage immer es ist fürs Gmiat. Es tut gut, in der Natur zu spazieren und die wunderschönen Plätze Mollns zu erleben. Außerdem haben wir eine so große Vielfalt an Krippen, diese zu sehen lässt eine besinnliche Stimmung aufkommen. Einfach eine Wohltat für das eigene Gefühl!"

Eine besondere Idee

Die ursprüngliche Idee stammte von Theresia Klinser. 1998 kam ihr im Wald beim Wandern der Einfall, ihre selbst gebaute Krippe vor die Holzhütte am Hof zu stellen. Gemeinsam mit ihren Kindern gestaltete sie dann Pläne für eine Krippenroas in der Ramsau. Bei der Entstehung waren sechs Krippen von Freunden und Bekannten dabei.

"Der Sinn davon war eigentlich, die Geburt Jesu zu visualisieren, die Krippenkultur zu erhalten und zu präsentieren und gleichzeitig dabei an der frischen Luft zu wandern.",

überlegt Klinser.

Nach und nach wurde die Ramsauer Kripperlroas immer bekannter und es schlossen sich mehr und mehr Mollner der Idee an. Klinser ist begeistert: "Meine Vision ist wahrgeworden!" Schließlich zieht sich die Kripperlroas über das ganze Mollner Gebiet mit über 100 ausgestellten Kripperl.

Krippenvielfalt

Die Variatäten reichen von Krippen in der freien Natur, wie beispielsweise jene unter Baumwurzeln, über eine Krippen-Fotostrecke am Feldweg zum Flurkreuz der Marienerscheinung in Frauenstein bis hin zur originalgetreuen in Miniatur nachgebauten Stille-Nacht-Kapelle als Krippenschauplatz, gestaltet vom Mollner Krippenbauer August Schlader.

Schlader besuchte vor einigen Jahren gemeinsam mit seiner Frau die originale Stille Nacht Kapelle in Oberndorf in Salzburg. Er war so begeistert davon, dass er die Kapelle fotografierte und zu Hause nachbaute. Insgesamt 120 Arbeitsstunden sind in das Herzstück des Mollners hineingeflossen. 2003 besuchte er dann einen Krippenbaukurs und gestaltet seitdem jährlich zwischen zwei und drei Kripperl, welche er schlussendlich auch verkauft.



"Für eine Krippe brauche ich meistens 70 bis 80 Stunden. Sie sind alle handgefertig und individuell. Es macht mir einfach Spaß Kripperl zu bauen.",

bestätigt Schlader.

Heuer sei ein besonderes Jahr, laut Schlader: "Normalerweise behalte ich mir die Stille Nacht Kapelle für mich. Dieses Jahr habe ich sie aber auch einmal mitausgestellt."

Die Kripperlroas – eine Besonderheit in Molln.