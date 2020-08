Bauleiterin mit 84 Jahren. Ohne "Resi" Stückler geht in der Pfarre Steyrling nichts.

KLAUS, STEYRLING (sta). Seit vielen Jahren ist Theresia Stückler im Pfarrgemeinderat in Steyrling tätig. Fad wird der 84-Jährigen derzeit nicht. Sie ist nicht nur die rechte Hand des Pfarrers, sondern auch die Verwalterin des Friedhofes und für dessen Instandhaltung zuständig. Derzeit ist sie auch Bauleiterin der Kirchturm-Generalsanierung.

Seit April wird am Steyrlinger Wahrzeichen gearbeitet. "Die Sanierung war dringend notwendig. Schon vor längerer Zeit wurden grobe Baumängel festgestellt. Der Dachstuhl war morsch, die Schiefer-Eindeckung zum Teil kaputt. Auch das Mauerwerk musste ausgebessert werden und ein neues Ziffernblatt und Zeiger waren notwendig", so "Resi" wie sie in Steyrling genannt wird.

Etwa 100.000 Euro verschlingt die Sanierung des Kirchenturms. "Das Geld aufzutreiben ist nicht so einfach. Die Diözese beteiligt sich mit 50 Prozent, auch das Land und der Denkmalschutz steuern etwas bei. Jede finanzielle Unterstützung ist aber noch willkommen."

"Wer soll es sonst machen"?

Stückler ist nicht nur Bauleiterin, sondern verköstigt die Arbeiter auch dreimal am Tag bei ihr daheim. Auf die Frage, warum sie sich die Arbeit mit 84 Jahren noch zumutet, sagt sie: "Wer soll es sonst machen? Die Arbeit wurde mir quasi zugeschanzt. Wenn ich es mache, dann ordentlich. Ich sehe es auch etwas als mein Lebenswerk. Mir ist es wichtig, dass die Kirche in Steyrling weiterbesteht und Messen abgehalten werden können – auch wenn das immer schwieriger wird, die Zeiten ändern sich und das kirchliche Leben muss der heutigen Zeit angepasst werden."

Bereits 1854 wurde der Grundstein für die römisch-katholische Kirche gelegt. Sie wurde 1863 von Bischof Franz Joseph Rudigier geweiht. Sie war eine der ersten historistischen Kirchen in der Diözese Linz. Zu Beginn war sie eine Filiale der Pfarre Klaus, wurde jedoch 1886 zur eigenständigen Pfarre erhoben.