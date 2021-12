"Räuchern", Karpfenfilets und Spaziergänge im Wald: So feiern namhafte Kirchdorfer das diesjährige Weihnachtsfest und den Jahreswechsel.

BEZIRK KIRCHDORF. Für den Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Kirchdorf Dieter Goppold ist Weihnachten "traditionell immer ein Familienfest im eher kleinen Kreis – gemütlich und ohne Rummel". "Heuer werden meine Gattin und ich sowohl das Weihnachtsfest als auch Silvester – im Gegensatz zum Vorjahr – vermutlich nicht mehr alleine verbringen. Da wir vollständig geimpft sind, werden wir dieses – wenn es die Corona-Regeln erlauben – zu viert sein", erzählt Goppold.

Dazu gehört für die beiden ein Christbaum, der schon am Vortag geschmückt wird. Dazu wird jedes Jahr etwas "Besonderes" aufgetischt. "Daher versuchen wir uns immer in Abwechslung. Dieses Jahr soll es Karpfenfilets geben", sagt der Bezirksstellenleiter. Doch gibt es etwas, das schon seit einigen Jahren ein fixer Bestandteil des Weihnachtsfests im Hause Goppold ist: "Nach der Christmette gibt es bei uns nämlich traditionell Punsch."

Silvester feiern die Beiden mit Freunden – wie schon vor der Pandemie – "hoffentlich auswärts". "Dieses Mal aber bleiben wir im Bundesland und sind im Salzkammergut unterwegs", erzählt Goppold.

Gemütliches Frühstück und Friedenslicht

Ähnlich besinnlich verbringt der Kirchdorfer Bezirkspolizeikommandant Franz Seebacher das Weihnachtsfest: Er feiert nämlich mit seiner Familie zu Hause – vorausgesetzt natürlich, die berufliche "Lage" lässt das zu. "Das ist in meiner Funktion leider nie so sicher", sagt er.

Falls dem so ist, nimmt Seebacher nach einem gemütlichen Frühstück an der Haustüre das Friedenslicht von Mitgliedern der Feuerwehrjugend entgegen. "Dieses verteilen meine Frau und ich dann im Laufe des Tages in der Familie und bringen es ans Familiengrab. Anschließend besuchen wir die Kirche, entzünden daheim nochmal die Kerzen am Adventkranz und beten. Die Bescherung – dabei wird übrigens auch musiziert und gesungen – findet statt, nachdem wir unser Haus mit Weihrauch geräuchert haben", erzählt Seebacher. Zum feierlichen Abschluss des Tages feiert Familie Seebacher – zumindest Corona-bedingt in diesem Jahr – die im Fernsehen ausgestrahlte Mette mit.

Den letzten Tag des heurigen Jahres verbringt Familie Seebacher ebenfalls gemütlich daheim.

"Wenn es das Wetter zulässt, machen wir einen Waldspaziergang. Außerdem spielen meine Enkelkinder und ich gemeinsam Spiele, am Abend wird gemeinsam gegessen und eventuell Blei gegossen. Um Mitternacht bewundern wir bei klarer Sicht dann das Feuerwerk. Wir Erwachsenen stoßen dabei mit jeweils einem Glas Sekt zu den Klängen des Donauwalzers und der Bummerin auf das Neue Jahr an", sagt Seebacher.

Verzicht auf größere Feiern

Ebenfalls im kleinen Familienkreis empfängt die Kirchdorfer Bezirkshauptfau Elisabeth Leitner das Jahr 2022. Aufgrund der Pandemie verzichtet sie heuer auf größere Feierlichkeiten. "Dasselbe gilt dieses Jahr übrigens für unser Weihnachtsfest. Sofern es pandemiebedingt möglich ist, gehen wir wie jedes Jahr auch heuer in die Kindermette. Heuer findet eine Krippenandacht unter Anmeldung statt. In Sachen Essen gibt es zum heurigen Weihnachtsfest ein Fondue", sagt die Bezirkshauptfrau.

Neujahrskonzert und Grüße

Zudem gibt es auch am Neujahrstag einige Fixpunkte im Hause Seebacher. "So sehen wir uns am Vormittag im Fernsehen das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker an. Davor öffne ich noch symbolisch die Haustüre, bitte um Glück sowie Segen, begrüße das neue Jahr und bitte es herein", erzählt der Bezirkspolizeikommandant.

Selbstverständlich wird auch im Stift Kremsmünster Weihnachten und Silvester zelebriert. "Der Heilig Abend beginnt in der Klostergemeinschaft zunächst wie jeder Tag mit dem gemeinsamen Gebet und der Feier der Heiligen Messe. Zum Mittagessen gibt es traditionell Weihnachtskarpfen aus unserem Fischkalter", sagt Abt Ambros Eberhart.

Zum Abend hin schwenkt das Festtagsprogramm dann ins Besondere. "Zum Gedenken und Gebet für unsere verstorbenen Mitbrüder gehen wir nämlich in den Klosterfriedhof. Anschließend findet in der Stiftskirche die Pontifikalvesper, also das gemeinsame feierliche Abendgebet, statt", erklärt Ambrs Eberhart. Danach treffen sich die Brüder in der Krankenabteilung, um den alten und kranken Mitbrüdern kleine Geschenke zu bringen und ihnen ein gesegnetes Fest zu wünschen. "Um 19 Uhr versammeln wir uns wieder in der Stiftskirche und beten die Vigil des Christtages. Sie kündigt Jesus Christus' Geburt an", sagt er.

Gemeinsame Weihnachtsfeier

Noch bevor die Brüder dann zu "ihren" Christmetten fahren, findet um 20 Uhr im "Refektorium", also im Speisesaal, die gemeinsame Weihnachtsfeier statt. Dabei singen sie Lieder, halten Ansprachen und lesen aus dem Weihnachtsevangelium. "Jeder Mitbruder bekommt zudem von mir ein Geschenk. Daran schließt ein festliches Buffet an. Am folgenden Christtag feiern wir dann die Festgottesdienste, die die Freude über das Kommen Jesu Christi in unserer Welt ausdrücken", sagt der Abt.

Am Silvestertag ist nach den Gebeten um 20 Uhr die Silvesterrekreationm angesetzt. "Nach dem Essen und gemütlichen Beisammensein stoßen wir mit jeweils einem Gläschen Sekt auf das kommende Jahr an. In den Tagen um den Jahreswechsel laden zudem unsere jüngeren Mitbrüder Jugendliche über Silvester ins Kloster ein. Das heurige Thema dafür lauter 'Anders – mit Gott ins Neue Jahr'. Die Jugendlichen leben während dieser Zeit mit uns mit, haben aber auch ein eigenes Programm, das ein bewusstes Gehen mit Gott ins Neue Jahr erfahren lässt", sagt er.

Schutz und Segen

Am Tag vor dem Fest "Erscheinung des Herrn", also dem Dreikönigsfest am 6. Jänner, ist es im Stift Kremsmünster üblich, dass eine Gruppe von Mitbrüdern durchs Haus geht und den Brauch des 'Räucherns' pflegt. "Dabei besuchen wir alle Zimmer und Räume mit der Bitte um Schutz und Segen für das kommende Jahr. Im Weihrauch, der zum Himmel aufsteigt, verbinden wir uns mit dem Göttlichen. Im Psalm beten wir: 'Wie Weihrauch steigen unsere Gebete zu dir auf, guter Gott'", sagt Abt Abros Eberhart.