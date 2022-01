Markus Kniewasser konnte sein zehnjähriges Firmenjubiläum aufgrund der Corona-Pandemie nicht feiern. Stattdessen hat er für die Ortsstelle Spital am Pyhrn ein Little Anne QCPR Reanimationspuppen-Set, bestehend aus vier Puppen für die Erste Hilfe Ausbildung, gespendet.

SPITAL AM PYHRN. IP-Management unterstützt Unternehmen im Bereich des Schutzrechtsmanagements bei Patenten und Marken. Da es im Jahr 2021 nicht möglich war, das Firmenjubiläum zu feiern, hat sich Markus Kniewasser dazu entschieden, die Ortsstelle Spital am Pyhrn zu unterstützen. Er ist selbst aktives Mitglied der Feuerwehr Spital am Pyhrn. Daher war es ihm eine Freude, Menschen, die auch rund um die Uhr für die Allgemeinheit da sind, mit einem Set an Übungspuppen auszustatten.

Die Ortsstelle Spital am Pyhrn, vertreten durch Ortsstellenleiter Jürgen Polz und Dienstführenden Martin Baumschlager, bedankt sich bei Markus Kniewasser für die Spende. Die neue Ausrüstung freut auch Jessica Berger besonders, da sie die Puppen als frisch ausgebildete Erste-Hilfe-Lehrbeauftragte direkt zur Schulung der Bevölkerung nutzen kann.