Ein Schwanenbaby wurde am Mittwoch, 15. Juli 2020, im Tierparadies Schabenreith in Steinbach am Ziehberg abgegeben.

STEINBACH/ZIEHBERG. Mehrere Tage rutschte der Jungvogel am Bauch liegend in einer Freizeitanlage in Wels herum. Besonders Radfahrer fühlten sich gestört, bis aufmerksame Passanten sich ein Herz fassten und ihn ins Tierparadies Schabenreith brachten, da die Schwaneneltern nicht auffindbar waren.

Der Neuzugang ist völlig gesund und wohlauf, jedoch noch nicht in der Lage zu gehen und zu fliegen. Da flügge gewordene Schwäne meist bis zur nächsten Fortpflanzungsperiode in einem Verband mit den Elternvögeln bleiben, wurde das Tier vermutlich durch äußeren Einfluss von seinen Eltern getrennt. Im Tierparadies Schabenreith wurden bereits einige Schwäne gepflegt und ausgewildert. Eine Auswilderung ist auch im Fall dieses Jungschwanes vorgesehen, er wird die Möglichkeit haben selbständig wegzufliegen. Sollten die Elterntiere wieder auftauchen, ist eine Zusammenführung ebenfalls möglich.

Video: Der Jungschwan ist wohlauf und einer späteren Auswilderung steht nichts im Weg.