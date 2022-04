Der Tierschutzverein Katzenjammer aus Voitsdorf hat vor einigen Tagen einen kastrierten weiß-schwarz-orangen Kater gefunden.



RIED IM TRAUNKREIS. Seit mehreren Tage streunt nun schon ein kastrierter Kater in den Farben weiß, schwarz und orange beim Spiel- und Sportplatz in Ried im Traunkreis umher. Gabi Hupmayer vom Tierschutzverein Katzenjammer in Voitsdorf bittet um Hinweise, wem der Kater gehören könnte. Sollten Sie das Tier erkennen und wissen wer der mögliche Besitzer ist, dann schreiben Sie uns bitte an kirchdorf.red@bezirksrundschau.com oder melden Sie sich direkt beim Tierschutzverein Katzenjammer.

UP TO DATE BLEIBEN

Aktuelle Nachrichten aus Kirchdorf auf



Neuigkeiten aus Kirchdorf als



BezirksRundSchau Kirchdorf auf Facebook:



jetzt gleich digital durchblättern



Storys aus Kirchdorf und coole Gewinnspiele im wöchentlichen



Aktuelle Nachrichten aus Kirchdorf auf MeinBezirk.at/Kirchdorf Neuigkeiten aus Kirchdorf als Push-Nachricht direkt aufs HandyBezirksRundSchau Kirchdorf auf Facebook: MeinBezirk.at/Kirchdorf - BezirksRundSchau ePaper jetzt gleich digital durchblätternStorys aus Kirchdorf und coole Gewinnspiele im wöchentlichen MeinBezirk.at-Newsletter