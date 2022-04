Beim Stammtisch des Seniorenbundes Klaus-Steyrling-St. Pankraz führte Erich Braunreiter einen Lichtbildervortrag über seine Wanderungen und Ausflüge vor.

KLAUS AN DER PYHRNBAHN. Der Stammtisch des Seniorenbundes Klaus-Steyrling-St. Pankraz fand im Gasthof Schinagl in Klaus statt. Obmann Peter Weibold bergrüßte dazu Bezirksobfrau Hilde Baumgartner, sowie zahlreiche Mitglieder der Nachbarortsgruppe Molln mit Obmann Johann Klausner. Erich Braunreiter präsentierte eindrucksvolle Bilder seiner Wanderungen und Ausflüge. Die Bilder stammen einerseits aus der näheren Umgebung, andererseits aus dem Ennstal, Salzkammergut und dem Mühlviertel. Sie zeigten weniger bekannte, aber leicht erreichbare Ausflugsziele und Naturlandschaften. An manche davon kann man sogar mit dem Linienbus oder der Bahn gelangen.