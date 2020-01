Das in der Zwischenzeit schon traditionelle Neujahranschießen der Prangerschützen aus Molln fand auch heuer wieder vollen Anklang.

Los ging es um 8.30 Uhr in der Breitenau, wo die Bewohner unter der Führung von Hauptmann Walter Stecher - mit 8 Pranger Schüssen daran erinnert wurden, dass wieder ein neues Jahr ins Land gezogen ist.

Beim anschließenden Kirchgang wurde Danke gesagt - für ein unfallfreies Jahr 2019 und an verstorbene Schützenbrüder gedacht. Anschließenden wurde am Kirchenplatz auf das neue Jahr angestoßen, und dieses ebenfalls mit Pranger Schüssen begrüßt.

Weiter ging es in die Ramsau, wo die Prangerschützen bereits erwartet wurden. Nach dem Überbringen der Neujahrsgrüße ging es weiter nach Frauenstein. Vor einer herrlichen Bergkulisse wurde um Punkt 12 Uhr auch hier das Neue Jahr begrüßt.

Zum Abschluss folgten die Prangerschützen der Einladung von Marianne und Josef Roidinger zu einem köstlichen Mittagessen. Wofür sich die Schützen nach der Überbringung der Neujahrswünsche mit einem Reihenfeuer und einem Salut bedankten.

Die Prangerschützen aus Molln bedanken sich bei der Familie Roidinger ganz herzlich für die Verköstigung und wünschen allen Lesern ein PROSIT 2020.