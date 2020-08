Mit schweren Verletzungen musste am Montagnachmittag, 24. August 2020, eine Person mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, nachdem ein Motorrad mit der Almtalbahn kollidiert war.

PETTENBACH. An einem mit Ampelanlage und Andreaskreuz gesicherten Bahnübergang in Pettenbach kam es zu dem schweren Verkehrsunfall. Laut ersten Erhebungen dürfte die Person trotz Rotlicht noch versucht haben, den Bahnübergang zu überqueren. Genau zu diesem Zeitpunkt fuhr die Almtalbahn vom Bahnhof Pettenbach kommend in Richtung Almtal und erfasste das Motorrad.

Die Person sowie das Motorrad wurden zur Seite geschleudert. Augenzeugen alarmierten sofort die Rettungskräfte und leisteten erste Hilfe. Zwei Notärzte vom Notarztfahrzeug sowie vom Rettungshubschrauber „Martin 3“ mussten die schwer Verletzte Person längere Zeit intensivmedizinisch versorgen, bevor diese mit dem Hubschrauber ins Linzer Unfallkrankenhaus geflogen werden konnte.

Der Lokführer sowie der Zugbegleiter und die vier Fahrgäste blieben unverletzt. Nach Beendigung der Rettungsarbeiten konnte der Zug selbstständig in den Bahnhof zurückkehren und von dort wurden die Fahrgäste mittels Schienenersatz zum Zielort gebracht. Im Einsatz standen auch die Feuerwehr Pettenbach, das Rote Kreuz, die Polizei sowie die ÖBB.