Ein 25-jähriger Innsbrucker fuhr am 9. September 2020, gegen 11 Uhr, mit seinem Motorrad auf der L551 im Gemeindegebiet von Vorderstoder. In einer Rechtskurve kollidierte er aus bisher unbekannter Ursache mit dem entgegenkommenden Pkw eines 33-jährigen Wieners.

VORDERSTODER. Wie die Polizei meldet, kam der Motorradfahrer nach dem Frontalzusammenstoß in einer angrenzenden Wiese schwer verletzt zu liegen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 14 in das Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Kirchdorf an der Krems geflogen.

Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.