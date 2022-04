Ein junger Mann aus dem Bezirk Kirchdorf wurde heute bei einer enormen Geschwindigkeitsübertretung erwischt. Er wird angezeigt.

BEZIRK KIRCHDORF AN DER KREMS. Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf fuhr am 16. April 2022 um 14:50 Uhr mit seinem Pkw auf der A9 von Inzersdorf kommend in Richtung Wels. Dabei überschritt er im Gemeindegebiet von Ried im Traunkreis die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h um 86 km/h. Der Fahrzeuglenker wurde angehalten, er wird der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf an der Krems angezeigt.