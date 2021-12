Zwischen Ende November und Anfang April ist in Österreich Wintergemüsezeit. Die Oberösterreichischen Gemüsebauern eröffneten gut gerüstet die heimische Wintergemüsesaison.



KIRCHDORF/STEYR. Gemüse, welches hauptsächlich im Winter aus dem Freiland oder auch den unbeheizten Folienhäusern ohne zusätzlichen Energieaufwand geerntet werden kann, wird als Wintergemüse bezeichnet. Schmackhaftes Wintergemüse aus Oberösterreich bietet eine klima- und ressourcenschonende Alternative zu Gemüse aus teuer beheizten Gewächshäusern oder importierten Gemüsearten und trägt zudem zur gesunden Ernährung bei. Der erwerbsmäßige landwirtschaftliche und gärtnerische Gemüseanbau wird in Oberösterreich von 172 Betrieben auf einer Gesamtanbaufläche von etwa 1.864 Hektar betrieben.

Regionale Gemüsebauern

Viele Gemüsebauern in den Bezirken Kirchdorf und Steyr bieten Wintergemüse an. So beispielsweise Michael Auer aus Steyr Gleink. Bei ihm gibt es im Winter hauptsächlich Kartoffeln, aber auch Rot- und Blaukraut, Rote und Gelbe Rüben, Karotten, Sellerie, Pastinaken, Petersilienwurzel und schwarzen Rettich. Zu finden ist er immer Freitags und Samstags am Bauernmarkt in Steyr bei der Bezirksbauernkammer oder auch Freitags von 14.00 bis 16.00 Uhr direkt ab Hof.

In Inzersdorf bietet "Krünzeug" ebenfalls Wintergemüse an, wie beispielsweise Kohlsprossen, Grünkohl, Palmkohl, Zuckerhut, Endiviensalat, Asiasalat, Radicchio, und vieles mehr. Krünzeug ist bis Weihnachten noch am Frischemarkt in Kirchdorf zu finden, welcher immer Freitag Vormittags stattfindet. Außerdem gibt es das sogenannte Kistl ab Hof: Ein Karton gefüllt mit saisonalem Gemüse, welcher immer Freitag Nachmittags abzuholen ist. Finden kann man die Produkte von Krünzeug auch über die Foodcoops bei "s´Gartl" in Windischgarsten oder beim Verein GüterWeGe in Kirchdorf. Von Weihnachten bis Ende Jänner legt Krünzeug eine kurze Vermarktungspause ein.

Lokal, regional, frisch und fair - die Bauernmärkte im Bezirk Kirchdorf

Optimale Bedingungen

2021 war ein Jahr mit idealen Witterungsbedingungen für Herbst- und Wintergemüse. Viele Wintergemüsearten werden im Sommer gepflanzt und benötigen eine gute Wasserversorgung. Daher war der heurige August mit 30 Prozent mehr Niederschlägen und 30 Prozent weniger Sonneneinstrahlung ideal. Außerdem folgte darauf ein sogenannter "Goldener Herbst" mit den wärmsten Bedingungen seit 35 Jahren. Daher herrschten ideale Arbeits- und Erntebedingungen für die Oberösterreichischen Gemüsebauern.

Winter ist in Supermärkten schwer erkennbar

„Der bevorstehende Winter ist in den Regalen der Supermärkte oft schwer erkennbar: Sowohl beim Obst als auch beim Gemüse gibt es Früchte aus der ganzen Welt und diese verlocken zu einem klimabelastenden Konsum. Regionale Produktion und saisonaler Konsum sind die besten Voraussetzungen gegen Umweltbelastung sowie aufwändige Importe und sichern viele Arbeitsplätze bei heimischen Gemüsebauern. Menschen sollten sich lokal, saisonal und ressourcenschonend ernähren können. Der Winter ist bei uns Erntezeit von schmackhaftem Wintergemüse, ist aber wegen der Kälte und weniger Licht keine Hauptwachstumszeit“, erläutert Grabmayr.

Was ist Wintergemüse eigentlich genau?

Zum sogenannten Wintergemüse zählt vor allem Wurzelgemüse wie Karotten, Sellerie, Rote Rüben, Pastinaken und Rettiche. Kohlgemüse wie Kraut, Kohl, Kohlrabi, Chinakohl, Broccoli, Karfiol und Kohlsprossen ist ebenfalls sehr beliebt im Winter. Eine 100-prozentige Vertragsmengendeckung konnte für die Verarbeitung von Vertragsgemüse, in Oberösterreich Einlegegurken, Sauerkraut und Rote Rüben erzielt werden.

„Verstärkt nachgefragt wird biologisch produziertes Sauergemüse und Einsteiger werden in diesem Segment nach wie vor gesucht“, betont Grabmayr.

Natürlich gehören auch Speiseerdäpfel zum Wintergemüse. Hier sind die Erträge in Oberösterreich dieses Jahr, je nach Lage, Sorte, Anbauzeitraum und Bodenbeschaffenheit sehr unterschiedlich ausgefallen.

Artenvielfalt – hoher gesundheitlicher Wert und Geschmack

Immer mehr Menschen entdecken, welche Vielfalt und welch vielseitigen Geschmack heimisches Wintergemüse zu bieten hat. Das Gemüse schmeckt in der kühlen Jahreszeit besonders gut und erfüllt durch einen reichen Mineral- sowie Ballasstoffgehalt wichtige gesundheitserhaltende Funktionen. Broccoli, Sauerkraut, Rote Rüben und Grünkohl sind beispielsweise richtige Vitamin C Bomben. Porree, Zwiebel und Co liefert darüber hinaus auch wichtige sekundäre Pflanzennährstoffe. Um die lebensnotwendigen Inhaltsstoffe bestmöglich zu erhalten, ist es wichtig, das Gemüse nach dem Einkauf im Haushalt richtig zu lagern und schonend zuzubereiten.