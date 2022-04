Im März 2022 fanden die Hearings zur Besetzung der Leitungsämter der Pfarre – also Pfarrer, Pastoral- und Verwaltungsvorstand – statt.

SCHLIERBACH, BEZIRK KIRCHDORF. Pfarrer und Pfarrvorstände jener fünf Pionierpfarren stehen fest, die im Herbst 2021 den zweijährigen Übergangsprozess vom Dekanat zur Pfarre begonnen haben. Der 46-jährige Schlierbacher Günter Wolfinger wurde zum Verwaltungsvorstand des Dekanates Linz-Nord bestimmt. Wolfinger ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er studierte Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der JKU Linz und ist seit 2015 Pfarrverwalter in Kirchdorf, Inzersdorf und Wartberg an der Krems.

Die Verwaltungsvorstände durchlaufen noch im Frühjahr eine intensive Einschulung. Im Herbst 2022 nehmen dann die Pfarrer und Vorstände der fünf Pfarren ihre Arbeit im gemeinsamen Büro auf. Eine ihrer ersten Aufgaben wird es sein, mit den hauptamtlichen Mitarbeitern in den derzeitigen Pfarren die konkreten Aufgaben zu besprechen, im Sinne des Pastoralkonzeptes die Schwerpunkte anzugehen und durch die personelle sowie thematische Vernetzung ein stärkeres Bewusstsein für den gemeinsamen pastoralen Handlungsraum zu schaffen.