Bei einer Kollision zwischen einem Postauto und einem Pkw wurden in Spital am Pyhrn zwei Personen verletzt. Einer musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

SPITAL AM PYHRN. Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Postauto und einem Pkw ist es heute, 25. Juni, Vormittag auf der B138 Pyhrnpass Straße in Spital am Pyhrn gekommen. Die Kollision ereignete sich Am Wur, auf Höhe einer Zufahrt zu Wohnhäusern. Das Postfahrzeug kam nach dem Crash schwer beschädigt auf der Fahrbahn zum Stillstand, der Pkw rollte über die Straßenböschung und eine Wiese in Richtung des Bachbetts des Edlbachs.

YouTube eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von YouTube YouTube immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Feuerwehr musste Lenker befreien

Die Feuerwehr musste den Lenker des Postautos aus dem Fahrzeug befreien. Eine Person wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen, die zweite Person nach notärztlicher Erstversorgung eingeliefert. Die Feuerwehr führte die Bergung der Unfallfahrzeuge durch, band ausgelaufene Betriebsmittel und reinigte die Straße.

Die B138 Pyhrnpass Straße war zwischen Spital am Pyhrn und Edlbach für die Dauer von etwa eineinviertel Stunden gesperrt.