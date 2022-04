Am Freitagnachmittag stürzte ein SUV samt Anhänger aus noch unbekannter Ursache auf der B140 rund 30 Meter über eine Böschung Richtung Steyr-Fluss. Ein Baum bremste den Sturz. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht schwer verletzt.

KIRCHDORF. In Grünburg kam es am Freitagnachmittag zu einem spektakulären Unfall. Ein SUV samt Anhänger kam aus noch unbekannter Ursache von der Straße ab und stürzte über eine Leitschiene eine Böschung hinunter Richtung Steyr-Fluss. In großer Höhe wurde das Fahrzeug gegen einen Baum geschleudert und der Anhänger löste sich. Rund 30 Meter unterhalb der Bundesstraße bremste ein Baum den weiteren Sturz ab.

Bergung mit Seilwinde durch FF Leonstein

Der Lenker konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und die steile Böschung hinaufklettern. Dort wurde er kurz darauf vom Roten Kreuz erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Gemeinsam mit einem Abschleppdienst und einer Seilwinde konnte die Feuerwehr Leonstein Pkw und Anhänger bergen.