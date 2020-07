Am 11. Juli 2020, in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 23 Uhr, setzte ein unbekannter Täter ein geparktes Auto, welches am Kirchenplatz in Micheldorf abgestellt war, in Brand.

MICHELDORF. Laut Polizeimeldung schlug der Täter dabei die rechte Seitenscheibe ein. Wie das Feuer entfacht wurde, ist derzeit nicht bekannt. Eine Untersuchung durch den Bezirksbrandermittler sowie durch den Brandsachverständigen des Landes OÖ erfolgte, weitere Erhebungen werden durchgeführt.

Die Feuerwehr Micheldorf war mit 20 Mann im Einsatz und konnte den Fahrzeugbrand rasch löschen. Am Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden.