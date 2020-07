Bei der Generalversammlung der Kirchdorfer Frauen- und Mädchenberatungsstelle BERTA stellte sich das vierköpfige Vorstandsteam mit Petra Kapeller, Cornelia Pöttinger, Katja Sarközi und Daniela Schauermann zur Wiederwahl. Das Team, welches seit 2016 dem Verein BERTA vorsteht, wurde einstimmig gewählt.

KIRCHDORF/KREMS. „Es ist mir eine große Freude, diesem Frauenverein vorstehen zu dürfen und mit einem so engagierten ehrenamtlichen Vorstandsteam und professionellen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen zusammenzuarbeiten. Projekte, die aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr nicht stattfinden konnten, werden zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie wichtig und hilfreich die Anlaufstelle BERTA im Bezirk Kirchdorf geworden ist. Die positiven Rückmeldungen zeugen von hoher Qualität und Zufriedenheit der Klientinnen“, so Petra Kapeller, Obfrau des Vereins BERTA.

Juristische Beraterin gesucht

Die Frauen- und Mädchenberatungsstelle BERTA unterstützt kompetent in allen Lebenslagen und zu allen Lebensfragen. Aktuell wird für die Beratungsstelle eine juristische Beraterin für 6-8 Stunden pro Woche mit dem Schwerpunkt Familienrecht gesucht.

Derzeit werden kostenlose psychosoziale Beratungstermine angeboten, die persönlich oder auch telefonisch wahrgenommen werden können. Erreichbar ist die Beratungsstelle unter Tel. 07582/51767 von Montag bis Mittwoch, 09:00-12:00 und 13:00-16:00 Uhr, sowie am Donnerstag von 13:00-16:00 Uhr. Per Mail: office@frauenberatung-kirchdorf.at

www.frauenberatung-kirchdorf.at