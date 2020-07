Ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Braunau rief am 21. Juli 2020, gegen 20 Uhr, den Bergrettungsnotruf 140 an. Er gab an, dass er vom Brunnental in Steyrling, Gemeinde Klaus, in Richtung Ödseen unterwegs sei.

KLAUS. Laut Polizeimeldung sagte der Wanderer, er habe nur noch wenig Akku und bat die Disponentin, seinen Arbeitgeber zu verständigen, da er am 22. Juli 2020 vermutlich nicht rechtzeitig zu Arbeit kommen werde. Er befinde sich im weglosen Gelände und gehe oder klettere eine Schlucht hinauf.

Ab diesem Zeitpunkt war der 53-Jährige nicht mehr telefonisch erreichbar. Aufgrund der aufkommenden Dunkelheit und des regnerischen Wetters wurde eine Suchaktion eingeleitet. Eine Hubschrauberunterstützung der Flugpolizei war aufgrund der aufkommenden Dunkelheit nicht mehr möglich. Gegen 1 Uhr musste die Suche vorläufig eingestellt werden.

Mit Taubergung gerettet

Am 22. Juli 2020 wurde die Suche nach dem Bergsteiger fortgesetzt. Aufgrund des riesigen Suchgebietes auf der Nordseite des Toten Gebirges wurden zwei Hubschrauber der Flugpolizei und ein Hubschrauber des Bundesheeres beigezogen. Um 12:30 Uhr konnte der Vermisste von einem Suchtrupp der Bergrettung Steyrling auf einer Seehöhe von 1400 Metern im hochalpinen, unwegsamen Gelände gefunden werden. Der 53-Jährige wurde vom Polizeihubschrauber mittels Taubergung gerettet und ins Tal geflogen. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Kirchdorf gebracht.