Ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land fuhr am 19. Jänner 2022 mit seinen Skiern im Skigebiet Hinterstoder.



HINTERSTODER. Laut Meldung der Polizei fuhr er gegen Mittag mit der Zehner-Gondelbahn Hirschkogellift zur Bergstation. Dort entschied er sich für die Familienabfahrt Piste 3, welche etwa auf Höhe des kleinen Speicherteiches nach dem ersten Steilhang in die Hirschkogelabfahrt übergeht. Beim Übergang des ersten Hanges in das Flachstück fuhr ihm nach eigenen Angaben ein unbekannter Mann über seine Skier, wodurch er stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Zwei weitere weibliche Zeugen beobachteten die Kollision und leisteten sofort Erste Hilfe. Von der Pistenrettung wurde der Notarzthubschrauber verständigt, welche den Verletzten in das Krankenhaus Kirchdorf flog. Der unbekannte Skifahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten, und unterließ die Hilfeleistung.

Der unbekannte Skifahrer trug einen schwarzen Skianzug, war etwa 185 cm groß und fuhr mit schwarzen Skiern. Zeugen sowie die beiden Ersthelferinnen, die den Skiunfall beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Kirchdorf unter 059133 / 4120 zu melden.