Die Berufsbildenden Schulen HAK und HLW Kirchdorf sind der erste Bundesschul-Verbund.

KIRCHDORF. Mit 1. September starteten in Oberösterreich die ersten beiden Schulverbünde. Die Volksschule Rohrbach und die Mittelschule Rohrbach werden zum ersten Pflichtschul-Verbund in Oberösterreich mit der Bezeichnung APS Rohrbach. Die Bundeshandelsakademie (HAK) und die Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Kirchdorf (HLW) starten als erster Bundesschul-Verbund BBS-Kirchdorf.

„Das Bildungsangebot soll damit vernetzt, Leistungsstrukturen verbessert, und Synergien erzielt werden mit dem Ziel, alle Kinder am Standort bestens für die Zukunft vorzubereiten", sind sich Bildungsreferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander und Bildungsdirektor Alfred Klampfer einig.

Die Direktion der HAK und HLW Kirchdorf wird künftig von einem neuen Team besetzt. Claudia Trinko übernimmt als Direktorin die Funktion der Gesamtleitung. Sie ist Lehrerin für Deutsch, Bewegung und Sport. Besonders am Herzen liegt ihr ein vielfältiges Bewegungsangebot, das die Teilnahme an Wettkämpfen, die Durchführung von bewegungsorientierten Wochen sowie die Ausbildung zum Fitness-Instruktor und die Zertifizierung zur Gesunden Schule beinhaltet. Unterstützt wird Trinko von einem engagierten Team, allen voran Elke Wojakow, Bereichsleiterin für die HLW, und Josef Helmberger, Unterstützer für die HAK.

„Ich möchte auch dem ehemaligen Direktor, Wolfgang Graßecker, für seine Dienste recht herzlich danken. Er hat mit seiner Arbeit als Leiter der HAK/HLW in den vergangenen zwölf Jahren einen wesentlichen Teil für die Entwicklung des Bildungsstandortes Kirchdorf beigetragen“, so Haberlander.

Gute Basis für Studium

Die neue Schulleiterin Claudia Trinko sagt: "Ich freue mich sehr, dass die Berufsbildenden Schulen Kirchdorf die Möglichkeit bekommen haben, in Zukunft als Clusterschule geführt werden zu können. Durch den neuen Schulcluster haben wir die Möglichkeit, neben den klassischen Inhalten der HAK und HLW auch zukunftsorientiert und flexibel neue Kompetenzen vermitteln zu können." Das kann ab jetzt auch schulübergreifend durchgeführt werden und bietet den Schülern die Möglichkeit, sich gezielt auf berufliche Herausforderungen oder auch auf Fachhochschulen und Universitäten vorzubereiten. "In Linz entsteht eine neue Technische Universität. Diese wird sich auf die Digitalisierung spezialisieren. Hier sehen wir auch für unsere Absolventen, die in der Schulzeit im Bereich der Digitalisierung sehr gut ausgebildet werden, eine gute Basis für ein Studium," so Trinko.

Daten & Fakten

Die Handelsakademie (HAK) besteht künftig aus acht Klassen, in denen von [f]16 Lehrern 142 Schüler[/f] unterrichtet werden. In der HLW (Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe) werden kommendes Schuljahr [f]214 Schüler von 22 Lehrern[/f] (zehn Klassen) unterrichtet.

Elke Wojakow, HLW Kirchdorf: "Schüler und Lehrer der Berufsbildenden Schulen haben bisher schon in vielen Bereichen gut zusammengearbeitet. Als Bereichsleiterin für die HLW liegen mir die Ausbildungsbereiche Gesundheit, Ernährung und Bewegung neben der Allgemeinbildung und der kaufmännischen Ausbildung besonders am Herzen."

Josef Helmberger, HAK Kirchdorf: "Wir sind eine kleine Schule. Mit dem Verbund sind wir konkurrenzfähiger und können schulübergreifenden Unterricht anbieten. Besonders im Bereich 'Finanzwesen' sind wir sehr gut aufgestellt. Seit Jahren pflegen wir eine intensive Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Davon können jetzt auch HLW-Schüler profitieren."

Christina Haberlander, Bildungs-Landesrätin: "Die beiden Standorte in Kirchdorf nehmen mit der Errichtung der ersten Verbünde in Oberösterreich eine Vorreiterrolle ein. Das Bildungsangebot soll damit vernetzt, Leistungsstrukturen verbessert und Synergien erzielt werden mit dem Ziel, alle Kinder am Standort bestens für die Zukunft vorzubereiten.